Son teklif geldi! Böylesi daha gelmez! Honda, Nissan, Ford ve Kia otomobil kampanyası açıklandı! %0,99 faiz, 48 ay vadeyle...

👉Yüzde 0,10 Faiz Oranıyla Otomobil Sahibi Olun!

Koçfinans'ın Mart ayına özel sunduğu en uygun kredi ürünlerinden olan Honda'ya özel finansman seçeneği ilgi görüyor. Honda'nın sevilen ve ülkemizde de bir hayli tutulan modellerinde Civic Sedan Premium ECO modellerinde geçerli 110.000 TL kredi ve 15 ay vadeye %0,10 faiz oranları uygulanmaktadır.