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Haberler Ekonomi Son teklif geldi! Böylesi daha gelmez! Honda, Nissan, Ford ve Kia otomobil kampanyası açıklandı! %0,99 faiz, 48 ay vadeyle...

Son teklif geldi! Böylesi daha gelmez! Honda, Nissan, Ford ve Kia otomobil kampanyası açıklandı! %0,99 faiz, 48 ay vadeyle...

Otomobil sektörünün son dönemde yaşadığı durgunluğun ortadan kaldırılması için bankalar ve finans kuruluşları harekete geçti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) düzenlemesi sonrasında gelen yeni limitler sayesinde kredilerin de yeniden talep görmeye başladığı ifade edildi. Uygun faiz oranları ile kullanılacak krediler arasında Koçfinans ise anlaşmalı otomobil markaları ile nerdeyse yüzde sıfıra kadar faiz oranlarını dibe çekti. İşte en uygun taşıt kredileri

takvim.com.tr
12.03.2022 11:43 - Son Güncelleme: 12.03.2022 11:43
Son teklif geldi! Böylesi daha gelmez! Honda, Nissan, Ford ve Kia otomobil kampanyası açıklandı! %0,99 faiz, 48 ay vadeyle...

Türkiye'nin önde gelen finansman şirketlerinden Koçfinans, Ford, Nissan, Honda ve Kia modellerinde geçerli olmak üzere Mart 2022'ye özel cazip kredi fırsatlarını duyurdu. Otomobil satın almak isteyenlerin en uygun oranlardan yararlanabildiği kredi kapsamında yüzde 0,10'dan başlayan faiz oranları uygulanıyor.

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Son teklif geldi! Böylesi daha gelmez! Honda, Nissan, Ford ve Kia otomobil kampanyası açıklandı! %0,99 faiz, 48 ay vadeyle...

👉Yüzde 0,10 Faiz Oranıyla Otomobil Sahibi Olun!

Koçfinans'ın Mart ayına özel sunduğu en uygun kredi ürünlerinden olan Honda'ya özel finansman seçeneği ilgi görüyor. Honda'nın sevilen ve ülkemizde de bir hayli tutulan modellerinde Civic Sedan Premium ECO modellerinde geçerli 110.000 TL kredi ve 15 ay vadeye %0,10 faiz oranları uygulanmaktadır.

Son teklif geldi! Böylesi daha gelmez! Honda, Nissan, Ford ve Kia otomobil kampanyası açıklandı! %0,99 faiz, 48 ay vadeyle...

Honda Civic Elegance ve Executive + ECO modellerinde ise 120.000 TL, 15 ay vade ve %1,09 faiz oranları uygulanmaktadır.

Son teklif geldi! Böylesi daha gelmez! Honda, Nissan, Ford ve Kia otomobil kampanyası açıklandı! %0,99 faiz, 48 ay vadeyle...

👉Nissan Modellerinde Uygun Faiz Oranları

Koçfinans taşıt kredileri arasında Mart ayına özel sunulan bir diğer kampanya ise Nissan'ın sevilen modellerine sahip olmak isteyenler için uygun oranlarla kullanılabiliyor.

Son teklif geldi! Böylesi daha gelmez! Honda, Nissan, Ford ve Kia otomobil kampanyası açıklandı! %0,99 faiz, 48 ay vadeyle...

Nissan'ın 2021 MY Micra – Juke modelleri için 100.000 TL, 12 ay vade ve %0,99 faiz oranları ile avantajlı kredi fırsatı devam ediyor. 2022 MY Micra modellerinde ise 80.000 TL 12 ay ve %0,99 faizle kredi kullanılabilecek.

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