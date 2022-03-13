Bankalara kredi ve kart borcu olanlara müjde, hepsi siliniyor! Vatandaş havalara uçtu! Borçlara taksitlendirme ve kara listeden çıkmak mümkün

QNB Finansbank bankalara olan borçlarını ödeyemeyenlere finansman desteği sunuyor. Diğer bankalara olan kredi ve kredi kartı borçlarının bir kısmı için Borç Transferi Kredisi kullanarak vatandaşların rahatça borçlarından kurtulmaları sağlanacak. Esnek ve uygun ödeme koşulları ile kredi taşıma imkanı sağlayan banka, rahat bir yapılandırma fırsatı sunuyor. Borçları arasında sıkışan ve ödeme kolaylığı arayanlara borç kapatma kredisi ile en uygun oranların sunulması hedefleniyor. İşte ayrıntılar