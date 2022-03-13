Bankalara kredi ve kart borcu olanlara müjde, hepsi siliniyor! Vatandaş havalara uçtu! Borçlara taksitlendirme ve kara listeden çıkmak mümkün
Türkiye'de son dönemde kredi kartı ve kredi borcu nedeniyle yasal takibe düşen kişi sayısında ciddi bir artış görülüyor. Vatandaşların bankalara olan bu borçlarının artmasının ardından yeni banka kredileri ile borçların kapatılması için uygun finansman arayışları devam ediyor. QNB Finansbank ise Borç Transferi Kredisi ile ödeme kolaylığı sağlayacak.
QNB Finansbank bankalara olan borçlarını ödeyemeyenlere finansman desteği sunuyor. Diğer bankalara olan kredi ve kredi kartı borçlarının bir kısmı için Borç Transferi Kredisi kullanarak vatandaşların rahatça borçlarından kurtulmaları sağlanacak. Esnek ve uygun ödeme koşulları ile kredi taşıma imkanı sağlayan banka, rahat bir yapılandırma fırsatı sunuyor. Borçları arasında sıkışan ve ödeme kolaylığı arayanlara borç kapatma kredisi ile en uygun oranların sunulması hedefleniyor. İşte ayrıntılar
👉İhtiyaç Kredisi Borçlarınızın Tamamını Taşıyın!
QNB Finansbank Borç Transferi Kredisi, diğer bankalara olan ihtiyaç kredisi borcunun tamamının transfer edilmesini sağlıyor. Bu sayede başka bankalarda olan ihtiyaç kredisi borçlarını taşıyarak yeniden yapılandırmak ve daha rahat bir ödeme planı ile kapatmak isteyenlere avantajlı seçenekler sunulmuş oluyor. Ayrıca borç transferi kapsamında karşı bankalara ücretsiz EFT imkanı da sağlanıyor.
Kampanya kapsamında sadece ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçları dahil edilmiştir. Konut kredisi veya ek hesap ile QNB Finansbank'taki borçların Borç Transferi Kredisi kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.
👉Kredi Kartı Borçları İçin Kısmi Ödeme Avantajı
QNB Finansbank'ın ayrıca diğer bankalara kredi kartı borcu olanlara da desteği devam ediyor. Borç Transferi Kredisi ile ihtiyaç kredisi borcunun tamamı transfer edilirken, kredi kartı borçları için kısmi ödeme yapılabilmektedir.