Ziraat Bankası ve Vakıfbank bu kişilere faizsiz 120 ay vadeyle konut kredisi verecek! Ve belli oldu! Ev almak isteyene faizsiz kredi desteği geldi!

Türkiye'nin önde gelen iki kamu katılım bankası yeni oranlarını duyurdu! Ev sahibi olmak isteyen herkesin yararlanabildiği faizsiz konut kredilerinde cazip kâr oranları görülmeye devam ediyor. Esnek ödeme koşulları ile talep edebileceğiniz kredi, artan konut fiyatlarına karşı özellikle dar gelirli vatandaşların faiz yükü altında ezilmeden ev sahibi olmasını sağlayacak. Vakıf Katılım Bankası ve Ziraat Katılım Bankası'nın güncel kâr oranları ile 120 ay vadede konut finansmanı kullanabilirsiniz.