Son güne dikkat! Devlet desteği resmen açıklandı! PTT ve ATM’den direkt başvuru yaparak 1.300 TL nakit alabilirsiniz!

Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında çalışan SGK'lı anneler ya da babalardan yalnızca bir tanesine verdiği emzirme ödenekleri, geri ödemesiz olarak planlanmıştır. Hem anne hem de babaların süt parası ödeneği alması olası kılınmazken, her bebek amacıyla yalnızca bir defaya mahsus olacak şekilde süt parası ödemeleri gerçekleştirilmektedir.

SGK emzirme ödeneği müracaatı amacıyla lüzumlu koşulların yerine getirilmesi halinde, sigortalı şahıslar adına süt parası yardımları yatırılmaktadır. Sosyal Emniyet Kurumu süt parası ödenekleri ile ilgili merak edilenler ve süt parası müracaatları amacıyla yapılması gereken prosedürler, makale amacıylade bütün özellikleriyle ele alınmıştır.