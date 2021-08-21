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Altın fiyatları son dakika duyanların yüreğini öyle bir hoplattı ki herkes şaşırdı! Altın fiyatları ağzı açık bıraktı!

21.08.2021 15:16 - Son Güncelleme: 23.08.2021 09:05
Altın fiyatları son dakika duyanların yüreğini öyle bir hoplattı ki herkes şaşırdı! Altın fiyatları ağzı açık bıraktı!

Altın fiyatları görenleri şaşırtmaya devam ediyor. Altın fiyatlarındaki düşüş bu defa her bireyin ağızlarını açık bırakacak. Görenler adeta sudan ucuz dedi. Bir devre ateş pahası olan altın fiyatları şimdilerde öyle bir düşüşe geçti ki görenlerin yüreğine indirdi. Altındaki bu olağanüstü düşüş kuyumcuların önünde sıra meydana gelmesine niçin oldu. Altın, Fed tutanaklarında çoğu politikacının varlık alımı azaltımı için yıl sonuna işaret etmesinden sonra hafif bir düşüş kaydetti. Gram altın da küresel altın fiyatlarındaki düşüşü takip etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Altın fiyatları son dakika duyanların yüreğini öyle bir hoplattı ki herkes şaşırdı! Altın fiyatları ağzı açık bıraktı!

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 484,3 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 486,1 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatları son dakika duyanların yüreğini öyle bir hoplattı ki herkes şaşırdı! Altın fiyatları ağzı açık bıraktı!

Aynı dakikalarda çeyrek altın 800 lira, Cumhuriyet altını da 3.277 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.792 dolardan alıcı buluyor.

Altın fiyatları son dakika duyanların yüreğini öyle bir hoplattı ki herkes şaşırdı! Altın fiyatları ağzı açık bıraktı!

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarıyla artan risk algısının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Altın fiyatları son dakika duyanların yüreğini öyle bir hoplattı ki herkes şaşırdı! Altın fiyatları ağzı açık bıraktı!

Teknik açıdan 1.790 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.830 doların önemli direnç olarak takip edileceğini aktaran analistler, 1.760 doların ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

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