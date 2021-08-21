Altın fiyatları son dakika duyanların yüreğini öyle bir hoplattı ki herkes şaşırdı! Altın fiyatları ağzı açık bıraktı!

Altın fiyatları görenleri şaşırtmaya devam ediyor. Altın fiyatlarındaki düşüş bu defa her bireyin ağızlarını açık bırakacak. Görenler adeta sudan ucuz dedi. Bir devre ateş pahası olan altın fiyatları şimdilerde öyle bir düşüşe geçti ki görenlerin yüreğine indirdi. Altındaki bu olağanüstü düşüş kuyumcuların önünde sıra meydana gelmesine niçin oldu. Altın, Fed tutanaklarında çoğu politikacının varlık alımı azaltımı için yıl sonuna işaret etmesinden sonra hafif bir düşüş kaydetti. Gram altın da küresel altın fiyatlarındaki düşüşü takip etti.