Atı alan Üsküdar`ı geçmeden! Emeklilere faizsiz 3 maaş avans müjdesi vatandaşları mest etti! En az 5.000 TL ödeme yapılacak!

Emekliye avans 2021 haberleri yakından takip ediliyor. Emekliler, emeklilik maaşı müracaat yaptıklarında verdiği 3 maaş avans uygulamasının sahip olunan emekliler amacıyla de verilmesini istiyor. Emeklilik maaşı müracaatı yapanların emeklilik müracaatı kabul edilene kadar yayılan 3 maaş avans uygulamasının emekliler içersinde sağlanması bekleniyor. Peki, Emekliye faizsiz 3 maaş avans verilebilecek mi? SGK SSK ve Bağkur emeklilerine avans var mı? SGK bu programlamayı onaylarsa, nakit sorunu yaşam sürdüren emekliler Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı müracaat yaparak avans talep edebilecek.

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