Atı alan Üsküdar`ı geçmeden! Emeklilere faizsiz 3 maaş avans müjdesi vatandaşları mest etti! En az 5.000 TL ödeme yapılacak!
Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı! Nakit avans işlemi herhangi bir prosedürle uğraşmadan kişilerin acil nakit ihtiyacını gidermektedir. Emeklilik amacıyla müracaat yapan kişilerin emekli maaşı bağlanana kadar 3 maaş avans olanağı sağlanıyor. Maaşı 90 gün içersinde bağlanamayanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı başvurarak, 3 net asgari ücret (6 bin 972 lira) avans alabiliyor. 3 maaş avans uygulamasının sahip olunan emekliler içersinde sağlanması bekleniyor. SGK bu programlamayı sahip olunan emekliler amacıyla onaylarsa, emekliler de 3 maaş tutarında (5000) lira avans çekebilecek.
Emekliye avans 2021 haberleri yakından takip ediliyor. Emekliler, emeklilik maaşı müracaat yaptıklarında verdiği 3 maaş avans uygulamasının sahip olunan emekliler amacıyla de verilmesini istiyor. Emeklilik maaşı müracaatı yapanların emeklilik müracaatı kabul edilene kadar yayılan 3 maaş avans uygulamasının emekliler içersinde sağlanması bekleniyor. Peki, Emekliye faizsiz 3 maaş avans verilebilecek mi? SGK SSK ve Bağkur emeklilerine avans var mı? SGK bu programlamayı onaylarsa, nakit sorunu yaşam sürdüren emekliler Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı müracaat yaparak avans talep edebilecek.
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EMEKLİYE AVANS 2021
SGK bu uygulamayı onaylarsa, nakit sıkıntısı yaşayan emekliler Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı başvuru yaparak avans talep edebilecek. En düşük emekli maaşı bin 500 lira olduğundan avans uygulamasının onaylanmasıyla emekliler en az 4 bin 500 lira avans çekebilecek.
EMEKLİ PARALARI SGK'YA İADE EDİLMESİN
Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün ve Genel Sekreteri Gazi Aykırı imzasıyla Türkiye Bankalar Birliği'ne emeklilerin taleplerini içeren yazı gönderildi. Yazıda, Coronavirüs tedbirleri kapsamında, KDV ve sosyal güvenlik primi tahsilatının ertelendiği, nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerinin asgari 3 ay ötelendiği hatırlatıldı.