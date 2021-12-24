Son fırsat! Kredi ve kredi kartı borcu olup! Bu bankalara borcu olana müthiş haber! ING, QNB Finansbank, Akbank...
Bankalara birikmiş kredi ve kredi kartı borcu olanlar için Akbank, ING ve QNB Finansbank'tan cazip oranlara sahip borç transferi kredilerinde son yapılandırma fırsatları devam ediyor. Bankalara borcu artan çok sayıda vatandaş, faiz oranlarının da düşmesinin ardından borçlarını kapatmak için yeni kredilere başvurmaya başladı. Tüm borçlarını tek bir adreste birleştirerek yeniden yapılandırılan borçlarınızı kolayca ödemeye başlayabilirsiniz. İşte en uygun borç kapatma kredisi.
ING Bank Borç Transferi Kredisi
ING Bank'ın en avantajlı kredi seçenekleri arasında yer alan borç kapatma kredisi kapsamında, %2,05'ten başlayan güncel faiz oranları uygulanacaktır. Borçları arasında sıkışan ve ödemekte zorlanan vatandaşlar için verilecek kredi, farklı bankalardaki borçlarınızın tek bir adres üzerinden toplanarak daha kolay ve uygun ödeme koşulları ile kapatılmasını sağlamaktadır.
Vade ve aylık taksit tutarlarını yapılandırarak ING Bank'ın cazip faiz oranlarıyla rahatça borçlarınızı ödemeye başlayabilirsiniz.
3 – 36 ay arasında vade seçenekleri ile kullandırılacak ING borç kapatma kredisi, 3 ay erteleme avantajlarına da sahiptir.
Kredi miktarına göre değişmekle birlikte, vatandaşların başka bankalara olan borçlarını ödemek için hesaplı Borç Transfer Kredisi kampanyasından yararlanmak için 31 Aralık 2021 tarihine kadar taleplerini iletmeleri gerekmektedir.
Ayrıca Turuncu Ekstra avantajları sayesinde nakit iade desteği ile yüzde 1,95 faiz oranı üzerinden 5.001 TL – 20.000 TL arasında kredi kullandırılmaktadır.
QNB Finansbank Borç Transferi Kredisi
QNB Finansbank, borçlarını ödemekte zorluk çekenlere yönelik uygun faizli kredi fırsatları sunulmaya devam ediyor. %1,73'ten başlayan faiz oranları üzerinden esnek ödeme koşulları ile borçlarınızı yeniden yapılandırabilirsiniz.