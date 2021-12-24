Son fırsat! Kredi ve kredi kartı borcu olup! Bu bankalara borcu olana müthiş haber! ING, QNB Finansbank, Akbank...

ING Bank Borç Transferi Kredisi

ING Bank'ın en avantajlı kredi seçenekleri arasında yer alan borç kapatma kredisi kapsamında, %2,05'ten başlayan güncel faiz oranları uygulanacaktır. Borçları arasında sıkışan ve ödemekte zorlanan vatandaşlar için verilecek kredi, farklı bankalardaki borçlarınızın tek bir adres üzerinden toplanarak daha kolay ve uygun ödeme koşulları ile kapatılmasını sağlamaktadır.