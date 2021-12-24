2022 asgari ücretten vergi kaldırılınca o ücretler de değişti! Fark belli oldu! 2022 bordroda dikkat çeken detay!
Milyonlarca çalışan ve işveren 2022 asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyordu. Başkan Erdoğan, 2022 asgari ücretin 4.250 lira olduğunu açıklayıp söz konusu maaşlardan vergilerin kaldırıldığını duyurmuştu. Kaldırılan vergiler sonrası 2022 yılı bordrolar da değişecek. İşte bordro açısından işverenleri yakından ilgilendiren değişen diğer tutarlar...
24.12.2021 09:03
- Son Güncelleme: 24.12.2021 09:03
Ayrıca, çalışanların tümü için büyük önem taşıyan tüm ücret ve maaşların asgari ücrete kadar olan kısmının vergi dışı bırakılmasına ilişkin düzenlemenin yer aldığı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yazımda bu konuya da yer vereceğim.
YEMEK VE YOL YARDIMI
Söz konusu tebliğde, aynı zamanda işverenler tarafından çalışanlara yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2022 takvim yılı için 34 TL ve çalışanların işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı da 17 TL olarak belirlendi.