Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 2022 asgari ücretten vergi kaldırılınca o ücretler de değişti! Fark belli oldu! 2022 bordroda dikkat çeken detay!

2022 asgari ücretten vergi kaldırılınca o ücretler de değişti! Fark belli oldu! 2022 bordroda dikkat çeken detay!

Milyonlarca çalışan ve işveren 2022 asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyordu. Başkan Erdoğan, 2022 asgari ücretin 4.250 lira olduğunu açıklayıp söz konusu maaşlardan vergilerin kaldırıldığını duyurmuştu. Kaldırılan vergiler sonrası 2022 yılı bordrolar da değişecek. İşte bordro açısından işverenleri yakından ilgilendiren değişen diğer tutarlar...

24.12.2021 09:03 - Son Güncelleme: 24.12.2021 09:03
2022 asgari ücretten vergi kaldırılınca o ücretler de değişti! Fark belli oldu! 2022 bordroda dikkat çeken detay!

Ücret ve maaşların asgari ücrete kadar olan kısmını vergi dışı bırakan uygulama nasıl olacak? Bordro parametreleri nasıl değişecek? Milliyet yazarı Cem Kılıç merak edilen konuya açıklık getirdi. İşte Kılıç'ın o yazısı:

GALERİ DEVAM EDİYOR
2022 asgari ücretten vergi kaldırılınca o ücretler de değişti! Fark belli oldu! 2022 bordroda dikkat çeken detay!

Hafta başında 2022 yılında uygulanacak asgari ücret tutarına bağlı olarak değişen parametreleri ele almıştım. Bugün, bordro parametreleri açısından işverenleri yakından ilgilendiren, değişen diğer tutarları sizlerle paylaşacağım.

2022 asgari ücretten vergi kaldırılınca o ücretler de değişti! Fark belli oldu! 2022 bordroda dikkat çeken detay!

Ayrıca, çalışanların tümü için büyük önem taşıyan tüm ücret ve maaşların asgari ücrete kadar olan kısmının vergi dışı bırakılmasına ilişkin düzenlemenin yer aldığı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yazımda bu konuya da yer vereceğim.

2022 asgari ücretten vergi kaldırılınca o ücretler de değişti! Fark belli oldu! 2022 bordroda dikkat çeken detay!

GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ DEĞİŞTİ
21 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 317 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde 2022 yılı için yeni gelir vergisi dilimleri belirlendi. Buna göre, 2022 yılı için gelir vergisi dilimleri şu şekilde:

2022 asgari ücretten vergi kaldırılınca o ücretler de değişti! Fark belli oldu! 2022 bordroda dikkat çeken detay!

YEMEK VE YOL YARDIMI
Söz konusu tebliğde, aynı zamanda işverenler tarafından çalışanlara yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2022 takvim yılı için 34 TL ve çalışanların işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı da 17 TL olarak belirlendi.

SON DAKİKA