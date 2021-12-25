Aylık 443 TL ödeyerek 36 ay vadeli! Anında 10.000 TL alabilirsiniz! İşte bankaların en uygun ihtiyaç kredileri!
Anında 10.000 TL alabilirsiniz! Aylık 443 TL ödeyerek 36 ay vadeli! ING Bank avantajlı ihtiyaç kredisi kampanyasıyla, aylık 443 TL'den başlayan taksit seçenekleri ile kredi sunuyor. 36 ay vade seçeneğine sahip 10 bin lira kredi için en avantajlı ödeme koşulları da sağlanacak. Bankaların son dönemde düşen kredi faiz oranlarının yeniden yükselmeye başlamasının ardından avantajlı faiz oranlarından yararlanmak için son fırsatlar duyurulmaya başladı. İşte en uygun ihtiyaç kredileri.
ING Bank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları
ING Bank'ın avantajlı faiz oranlarına sahip ihtiyaç kredisinden yararlanmak isteyenler, 10.000 – 50.000 TL arasında, 36 ay vade olanakları ile krediye başvurabilecekler. %1,95'ten başlayan faiz oranlarına sahip ihtiyaç kredisi, ilk defa ING Bank müşterisi olacak vatandaşlar için uygun oranlarla kullandırılmaktadır.
10 bin lira kredi için 36 ay vade ile aylık 443 liradan başlayan taksit oranları ile tüm nakit sorunlarınıza çözüm üretebilirsiniz. Ayrıca ING Bank'ın Turuncu Ekstra programına dahil olan müşterileri için 1.000 TL nakit iade avantajlarıyla, 5 bin liraya kadar kredi %0 faiz ile verilmektedir.
ING Bank'ın en avantajlı ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanmak isteyen ING Bank müşterileri, 5.000 TL'ye kadar faizsiz ve masrafsız kredi avantajlarından yararlanmak için yıl sonuna kadar başvurularını yapabileceklerdir.
N Kolay'dan Faizsiz İhtiyaç Kredisi
Aktif Bank'ın N Kolay şubesiz bankacılık hizmetlerinden yararlanarak tüm vatandaşların 30 gün boyunca faizsiz ödeme avantajları sunulan ihtiyaç kredisinden yararlanması sağlanıyor.