Son dakika zam haberleri: Emekli bayram ikramiyeleri Nisan ayında mı ödenecek? Emeklilere bayram müjdesi 3.500 TL mi olacak?

Geçtiğimiz yıllarda uygulanmaya başlayan bayram ikramiyelerinde bu yıl ciddi bir artış beklentisi oluştu. Yılda iki defa her iki dini bayramdan önce yapılan ödemeler, geçtiğimiz yıl 1.100 TL olarak hesaplara aktarıldı. Bu yıl oluşan artış beklentisinde de ise 2022 yılı için en az bayram ikramiyesi ödemeleri kapsamında en az 3.000 TL olarak yapılması yönünde. Özellikle asgari ücrete yapılan zam ve diğer ücretlerde görülen artış bu beklentinin oluşmasında etkili oldu.