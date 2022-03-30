3600 ek gösterge, sözleşmeli kadrosu ve EYT için tarih belli! Memur emekli milyonlar bekliyordu Takvim.com.tr açıklıyor

Ardından da konu TBMM gündemine gelecek. Bu arada Emeklilikte Yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili de önemli açıklamalar yapıldı. Hem Ak parti Meclis grubundan hem de parti yöneticilerinden gelen açıklamalar bu konunun da gündeme alındığını ve çalışmaların devam ettiğini gösterdi. Zaten açıklamalarda toplumun önemli kesimlerini ilgilendiren konularla ilgili takvimin işletildiği de belirtildi. Buna göre konular öncelikli olarak sırayla ele alınarak çözülüyor.