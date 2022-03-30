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Haberler Ekonomi 3600 ek gösterge, sözleşmeli kadrosu ve EYT için tarih belli! Memur emekli milyonlar bekliyordu Takvim.com.tr açıklıyor

3600 ek gösterge, sözleşmeli kadrosu ve EYT için tarih belli! Memur emekli milyonlar bekliyordu Takvim.com.tr açıklıyor

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği ek gösterge, sözleşmeli kadrosu ve EYT konusu ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Toplu sözleşmede gündeme gelen konular Mayıs ayında Meclis'e gelecek. Bu arada Emeklilikte Yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili de önemli açıklamalar yapıldı. Hem Ak parti Meclis grubundan hem de parti yöneticilerinden gelen açıklamalar bu konunun da gündeme alındığını ve çalışmaların devam ettiğini gösterdi. Zaten açıklamalarda toplumun önemli kesimlerini ilgilendiren konularla ilgili takvimin işletildiği de belirtildi. Buna göre konular öncelikli olarak sırayla ele alınarak çözülüyor. İşte milyonların beklediği 3600 ek gösterge, sözleşmeli kadrosu ve EYT'de detaylar...

FARUK ERDEM
takvim.com.tr
30.03.2022 10:50 - Son Güncelleme: 30.03.2022 11:03
3600 ek gösterge, sözleşmeli kadrosu ve EYT için tarih belli! Milyonlar bekliyordu Takvim.com.tr açıklıyor

2022 yılı ile birlikte asgari ücrete yapılan tarihi artış ve vergilerin kaldırılmasının ardından emekliler ve memurlar için ek zamlar gerçekleştirildi. Vatandaşlara ve şirketlere yapılan bu mali desteklerden sonra yine milyonların beklediği konular ile ilgili görüşmeler ve çalışmalar başladı.

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3600 ek gösterge, sözleşmeli kadrosu ve EYT için tarih belli! Milyonlar bekliyordu Takvim.com.tr açıklıyor

Öncelikle geçen yıl Ağustos ayında toplu sözleşme metnine giren 3600 ek gösterge ve sözleşmelilerin kadro haklarıyla ilgili çalışmalar başlatıldı. Bununla ilgili sendikalarla iki ayrı toplantı yapılırken taslak metinler de ortaya çıkmış oldu. Bu iki konuyla ilgili son toplantı 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

3600 ek gösterge, sözleşmeli kadrosu ve EYT için tarih belli! Milyonlar bekliyordu Takvim.com.tr açıklıyor

Ardından da konu TBMM gündemine gelecek. Bu arada Emeklilikte Yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili de önemli açıklamalar yapıldı. Hem Ak parti Meclis grubundan hem de parti yöneticilerinden gelen açıklamalar bu konunun da gündeme alındığını ve çalışmaların devam ettiğini gösterdi. Zaten açıklamalarda toplumun önemli kesimlerini ilgilendiren konularla ilgili takvimin işletildiği de belirtildi. Buna göre konular öncelikli olarak sırayla ele alınarak çözülüyor.

3600 ek gösterge, sözleşmeli kadrosu ve EYT için tarih belli! Milyonlar bekliyordu Takvim.com.tr açıklıyor

6 MİLYON MEMUR VE EMEKLİ BEKLİYOR
3600 ek gösterge konusu şu anda görevdeki 4 milyona yakın memur ile 2 milyondan fazla memur emeklisini ilgilendiriyor. 657 sayılı yasanın ekli cetvelinde belirtilen unvanlara göre gösterge rakamları yeniden düzenleniyor. Buradaki düzensizlik ve haksızlık konuları tek tek çözülürken bütüncül bir anlayış ile hiyerarşiye uygun olarak ek göstergeler artırılıyor.

3600 ek gösterge, sözleşmeli kadrosu ve EYT için tarih belli! Milyonlar bekliyordu Takvim.com.tr açıklıyor

Böylece her unvan, sorumluluk ve hiyerarşiye göre ek gösterge rakamları oluşturularak bu sorun tarihe karışacak. Ek gösterge artışları memurların maaşlarını ve emekli ikramiyeleri ile birlikte emekli aylıklarını artıracak. Burada emekli aylıklarında 1400 lirayı geçen artışlar olurken ikramiyelerde 50 bin lirayı bulan bir ek artış yaşanacak.

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