Milyonlarca kişi bekliyordu! Bakanlıklar, belediye ve kaymakamlıklar... Ramazan kolisi dağıtılıyor e-Devlet'ten başvuru yapanlara verilecek!
Ramazan kolisi almak isteyenlerin şahsen başvuru yapması gerekiyor. Duyuru geldi milyonlarca kişi yararlanacak. Ramazan ayının başlamasına artık çok az bir süre kaldı. Her yıl ihtiyacı olan hanelere bu ayda erzak kolisi dağıtılıyor. Bu yıl da Kızılay il ve ilçelerdeki şubelerinden başvuru yapanlara ramazan kolisi verecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise başvurularını e-Devlet üzerinden alıyor. İşte detaylar...
Ramazan kolisi yardımı başvuruları gündemde yer alıyor. Mercimekten makarnaya, salçadan yağa bir çok gıda ürünlerinin yer aldığı ramazan kolileri ihtiyacı olan tüm hanelere verilecek. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kızılay, belediyeler, dernek ve vakıflar harekete geçti. Milyonlarca haneye yardım kolisi dağıtılacak. Güzel haberi duyan vatandaşlar Ramazan kolisi yardımı başvurularının nereye , nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Son dakika duyusuna göre e-devlet Ramazan yardımı başvuru ekranı açıldı. İşte detaylar...
Ramazan ayı bu yıl 2 Nisan'da başlayıp 2 Mayıs'ta sona erecek. Bilindiği üzere her yıl belediyeler, kaymakamlıklar, bakanlıklar ve Kızılay vatandaşlara ramazan kolisi ve ya para yardımı dağıtıyor. Bu yıl da gelenek devam etti! Bizzat başvuru yapanlara para ödemeleri ve ya ramazan kolisi verilecek.