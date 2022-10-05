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Haberler Ekonomi SON DAKİKA Taşerondan kadroya geçecekler için TARİH VERİLDİ! Kasımda çözüme hazır! 90 bin taşeron belediye işçisi kadroya böyle geçecek! 4D, 4B'liler...

SON DAKİKA Taşerondan kadroya geçecekler için TARİH VERİLDİ! Kasımda çözüme hazır! 90 bin taşeron belediye işçisi kadroya böyle geçecek! 4D, 4B'liler...

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı. Bakan Bilgin Taşeron işçiler için müjdeli haberi duyurdu. Bilgin, "Taşeron işçi çalışmasını Kasım ayı içerisinde sonuçlandıracağız.90 bin işçinin kadroya alınması çalışmalarımız sürüyor." ifadelerine yer verdi. Peki, 90 bin taşeron işçi kadroya ne zaman geçecek? Taşeron işçi kimler? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
05.10.2022 22:05 - Son Güncelleme: 05.10.2022 22:19
SON DAKİKA Taşerondan kadroya geçecekler için TARİH VERİLDİ! Kasımda çözüme hazır! 90 bin taşeron belediye işçisi kadroya böyle geçecek! 4D, 4B’liler...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin taşeron işçiye müjdeyi vermişti. 90 bin kişi kadroya geçecek. Günler ilerledikçe konunun detayı öğrenilmeye çalışılıyor. Bakan Bilgin son dakika açıklamada, "Taşeron işçi çalışmasını Kasım ayı içerisinde sonuçlandıracağız. 90 bin işçinin kadroya alınması çalışmalarımız sürüyor." dedi. İşte detaylar!

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SON DAKİKA Taşerondan kadroya geçecekler için TARİH VERİLDİ! Kasımda çözüme hazır! 90 bin taşeron belediye işçisi kadroya böyle geçecek! 4D, 4B’liler...

Son dakika haber: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı bir canlı yayında soruları yanıtladı.

Taşeron işçiler için ne yapıalcak? | VİDEO

SON DAKİKA Taşerondan kadroya geçecekler için TARİH VERİLDİ! Kasımda çözüme hazır! 90 bin taşeron belediye işçisi kadroya böyle geçecek! 4D, 4B’liler...

TAŞERON İŞÇİLER İÇİN NE YAPILACAK?

Bakan Bilgin, "Taşeron işçi çalışmasını Kasım ayı içerisinde sonuçlandıracağız. 90 bin işçinin kadroya alınması çalışmalarımız sürüyor." ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA Taşerondan kadroya geçecekler için TARİH VERİLDİ! Kasımda çözüme hazır! 90 bin taşeron belediye işçisi kadroya böyle geçecek! 4D, 4B’liler...

90 BİN TAŞERON İŞÇİYE KADRO MÜJDESİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamalarda açıkta kalan 90 bin taşeron işçinin kadro çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

SON DAKİKA Taşerondan kadroya geçecekler için TARİH VERİLDİ! Kasımda çözüme hazır! 90 bin taşeron belediye işçisi kadroya böyle geçecek! 4D, 4B’liler...

Bakan Bilgin'in son açıklaması şu şekilde;

"Mesela geçici işçiler sorunu. Ben 2000 yılında genel müdürdüm, bizim geçici işçilerimiz vardı. Demir yolları ile görüşüyorum, geçici işçilerimiz hale geçici işçi…

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