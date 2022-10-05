SON DAKİKA Taşerondan kadroya geçecekler için TARİH VERİLDİ! Kasımda çözüme hazır! 90 bin taşeron belediye işçisi kadroya böyle geçecek! 4D, 4B'liler...
Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı. Bakan Bilgin Taşeron işçiler için müjdeli haberi duyurdu. Bilgin, "Taşeron işçi çalışmasını Kasım ayı içerisinde sonuçlandıracağız.90 bin işçinin kadroya alınması çalışmalarımız sürüyor." ifadelerine yer verdi. Peki, 90 bin taşeron işçi kadroya ne zaman geçecek? Taşeron işçi kimler? İşte merak edilenler!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin taşeron işçiye müjdeyi vermişti. 90 bin kişi kadroya geçecek. Günler ilerledikçe konunun detayı öğrenilmeye çalışılıyor. Bakan Bilgin son dakika açıklamada, "Taşeron işçi çalışmasını Kasım ayı içerisinde sonuçlandıracağız. 90 bin işçinin kadroya alınması çalışmalarımız sürüyor." dedi. İşte detaylar!
Son dakika haber: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı bir canlı yayında soruları yanıtladı.
TAŞERON İŞÇİLER İÇİN NE YAPILACAK?
Bakan Bilgin, "Taşeron işçi çalışmasını Kasım ayı içerisinde sonuçlandıracağız. 90 bin işçinin kadroya alınması çalışmalarımız sürüyor." ifadelerine yer verdi.
90 BİN TAŞERON İŞÇİYE KADRO MÜJDESİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamalarda açıkta kalan 90 bin taşeron işçinin kadro çalışmalarının sürdüğünü belirtti.