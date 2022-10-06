1915 Çanakkale Köprüsü’nün hizmete açılmasıyla tamamlandı! 7 ilde kesintisiz bağlantı sağlayan Marmara Ring Otoyol Projesi!

GÜNEYİN CAZİBESİ ARTTI

Otoyolların en çok katkı sağladığı illerden biri de Balıkesir ve Yalova oldu. TOGG'un da tedarikçisi olması beklenen Yalova İMES OSB'de 150'den fazla yatırımcı yerini aldı. Balıkesir de İstanbul-İzmir Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte Marmara ve Ege'deki tüm yatırımcıların odağı oldu.