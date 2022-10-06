Promosyonlara ilave ZAM! SSK, Bağkur, emeklilikte EYT'liler de faydalanıyor! 3 sene bekle 1 günde ATM'den toplu para al! Yapı Kredi, HSBC, ING, Garanti... 20.000 TL'ye YÜKSELDİ!

2022 yılında emekliler maaşlarını başka bankalara taşıyarak yüksek promosyon ödemelerinden faydalanabiliyor. Birçok banka da emeklilere özel kampanya düzenliyor. Yeni emekli olan vatandaşlar da bu kampanyalara müracaat sağlayabiliyor. Emeklilerin maaş promosyonlarından faydalanabilmeleri için belirlenen tek koşul emekli maaşının seçtiği banka üzerinden 3 sene boyunca alınması oluyor. Peki, 2022 Ekim ayı emekli promosyonu ne kadar? En çok promosyon veren banka hangisi? 2022 Garanti Bankası, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi güncel emekli promosyon ücretleri...