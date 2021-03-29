Son Dakika: O tarihe dikkat! Altın fiyatları bir anda artacak… 3 kuruluştan altın tahmini geldi: Yükselecek mi düşecek mi?

Son Dakika: 3 kuruluştan altın tahmini geldi: Yükselecek mi düşecek mi? Bazı analistler tarafından gelen açıklamalara bakılacak olursa kısa vadeli süreçlerde ciddi bir derlenme olması ön görülmezken bazı enflasyonist adlar da civarın altına geçtiğimiz sene gibi bir ivme kazandıracak olmasından yana oluyor. Halklar arası piyasalar üzerinde spot altın maliyetlerinin 1725 ila 1745 Dolar \ Ons aralığında alana gelen sıkışmalar devam ediyor. Son günlerin en merak edilen konuları altın fiyatları oldu. Faiz indirimi sonrası düşüşe geçen altın fiyatları, Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması ve yerine yeni atama yapılması ile birlikte hızlı şekilde yükselişe geçti ve kısa sürede kritik seviyeleri geride bıraktı.

29.03.2021 08:27 - Son Güncelleme: 29.03.2021 08:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





