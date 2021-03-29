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Son Dakika: O tarihe dikkat! Altın fiyatları bir anda artacak… 3 kuruluştan altın tahmini geldi: Yükselecek mi düşecek mi?

Son Dakika: 3 kuruluştan altın tahmini geldi: Yükselecek mi düşecek mi? Bazı analistler tarafından gelen açıklamalara bakılacak olursa kısa vadeli süreçlerde ciddi bir derlenme olması ön görülmezken bazı enflasyonist adlar da civarın altına geçtiğimiz sene gibi bir ivme kazandıracak olmasından yana oluyor. Halklar arası piyasalar üzerinde spot altın maliyetlerinin 1725 ila 1745 Dolar \ Ons aralığında alana gelen sıkışmalar devam ediyor. Son günlerin en merak edilen konuları altın fiyatları oldu. Faiz indirimi sonrası düşüşe geçen altın fiyatları, Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması ve yerine yeni atama yapılması ile birlikte hızlı şekilde yükselişe geçti ve kısa sürede kritik seviyeleri geride bıraktı.

29.03.2021 08:27 - Son Güncelleme: 29.03.2021 08:27
Son Dakika: O tarihe dikkat! Altın fiyatları bir anda artacak… 3 kuruluştan altın tahmini geldi: Yükselecek mi düşecek mi?

Son Dakika: O tarihe dikkat! Altın fiyatları bir anda artacak… 3 kuruluştan altın tahmini geldi: Yükselecek mi düşecek mi? Bazı analistler tarafından gelen açıklamalara bakılacak olursa kısa vadeli süreçlerde ciddi bir toparlanma olması ön görülmezken bazı enflasyonist isimler de ortamın altına geçtiğimiz yıl gibi bir ivme kazandıracak olmasından yana oluyor. Merkez Bankası'nda görev değişimi sonrası 467 TL'yi gören gram altın ,daha sonra düşüşe geçti ve 430 liraya kadar geriledi. Ancak dün gram altın yeniden yüskelişe geçti ve saatler içinde ciddi değer kazanarak 451 liraya kadar çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son Dakika: O tarihe dikkat! Altın fiyatları bir anda artacak… 3 kuruluştan altın tahmini geldi: Yükselecek mi düşecek mi?

Uzmanlar tarafından gelen açıklamalara bakılacak olursa kısa vadelik süreçlerde 1720 ila 1750 dolar bantlarında hareket etmesi ön görülüyor. Uzun vadeli süreçlere bakılacak olduğu zaman görüşler çok farklı hallere almaya başladı. Bazı uzmanlardan gelen yorumlara bakılacak oluşa altın fiyatlarının baskı altında kalması devam ederken bazı enflasyonistlerin de şu an altın fiyatlarının yer aldığı ortamın yukarı yönlü olacağını ön görüyor.

Son Dakika: O tarihe dikkat! Altın fiyatları bir anda artacak… 3 kuruluştan altın tahmini geldi: Yükselecek mi düşecek mi?

Altın fiyatlarında son dakika…

Uluslararası piyasalar bu anlarda risklerden daha uzak almak için altın yerine dolara destek vermeleri dikkatleri çekince sarı metal da ortalama olarak 1745 ila 1725 dolar seviyelerinde hareketlerine devam etti.

Son Dakika: O tarihe dikkat! Altın fiyatları bir anda artacak… 3 kuruluştan altın tahmini geldi: Yükselecek mi düşecek mi?

Bu seviyelerin de biraz daha geri çekilmesi ile beraber 1720 dolar seviyesine kadar inmesi ce hatta ek kayıplar dahi olabilecek ön görüsü için uyarılar dikkatleri çekti. 1765 doların üzerine çıkmayı başarması ile beraber 1780 dolar seviyesine deneme yapması söz konusu olabilir.

Son Dakika: O tarihe dikkat! Altın fiyatları bir anda artacak… 3 kuruluştan altın tahmini geldi: Yükselecek mi düşecek mi?

ONS FİYATI PARALEL SEYRETTİ

Altında ons fiyatı son dönemlerde 1700 ile 1750 dolar arasında seyrediyor. Uzmanlar, altının ons fiyatında kritik seviyelerin 1765 ve 1780 dolar olduğunu belirtiyor. Bu seviyelerin aşılması durumunda altında ons fiyatının yukarı yönlü devam edeceğine yer verildi.