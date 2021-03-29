Katılana bir ödeme daha veriliyor! Müjdeli haber anında paylaşıldı! 1.431-2.862 TL ile hemen...

Özellikle pandemi sürecinde vatandaşı ekonomik anlamda korumak amacıyla pek çok destek açıklanmıştı. Vatandaşlara devlet tarafından ödenen işsizlik maaşı ödemeleri devam ediyor ve başvurular halen alınıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle çalışanların ve iş verenlerin etkilenmemesi adına devlet tarafından pek çok destek devreye alındı. Aynı zamanda işsiz kalan vatandaşlara ödenen işsizlik maaşı ödemeleri de başvuruları da sürüyor. İşsiz kalan vatandaşlara aylık en düşük 1.431 lira, en yüksek 2.862 TL veriliyor. İŞKUR'dan çift maaş alabilmek mümkün. 10 ay süreyle verilen işsizlik maaşını yanında vatandaşlar meslek kurslarına katılarak ikinci bir maaş alabiliyor.

29.03.2021 08:29 - Son Güncelleme: 29.03.2021 08:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





