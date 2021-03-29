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Katılana bir ödeme daha veriliyor! Müjdeli haber anında paylaşıldı! 1.431-2.862 TL ile hemen...

Özellikle pandemi sürecinde vatandaşı ekonomik anlamda korumak amacıyla pek çok destek açıklanmıştı. Vatandaşlara devlet tarafından ödenen işsizlik maaşı ödemeleri devam ediyor ve başvurular halen alınıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle çalışanların ve iş verenlerin etkilenmemesi adına devlet tarafından pek çok destek devreye alındı. Aynı zamanda işsiz kalan vatandaşlara ödenen işsizlik maaşı ödemeleri de başvuruları da sürüyor. İşsiz kalan vatandaşlara aylık en düşük 1.431 lira, en yüksek 2.862 TL veriliyor. İŞKUR'dan çift maaş alabilmek mümkün. 10 ay süreyle verilen işsizlik maaşını yanında vatandaşlar meslek kurslarına katılarak ikinci bir maaş alabiliyor.

29.03.2021 08:29 - Son Güncelleme: 29.03.2021 08:31
Katılana bir ödeme daha veriliyor! Müjdeli haber anında paylaşıldı! 1.431-2.862 TL ile hemen...

Kendi isteği dışında ve bazı durumlar hariç devlet tarafından ödenen işsizlik maaşı ödemeleri sürüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle çalışanların ve iş verenlerin etkilenmemesi adına devlet tarafından pek çok destek devreye alındı. Aynı zamanda işsiz kalan vatandaşlara ödenen işsizlik maaşı ödemeleri de başvuruları da sürüyor. İşsiz kalan vatandaşlara aylık en düşük 1.431 lira, en yüksek 2.862 TL veriliyor. İŞKUR'dan çift maaş alabilmek mümkün. 10 ay süreyle verilen işsizlik maaşını yanında vatandaşlar meslek kurslarına katılarak ikinci bir maaş alabilir. İşte merak edilenler...

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Katılana bir ödeme daha veriliyor! Müjdeli haber anında paylaşıldı! 1.431-2.862 TL ile hemen...

İŞSİZ KALANLAR İÇİN PEK ÇOK DÜZENLEME

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in yazısına göre, özellikle pandemi döneminde alınan tedbirler ile istihdamın önünü açacak birçok teşvik ve uygulama devreye alındı.

Katılana bir ödeme daha veriliyor! Müjdeli haber anında paylaşıldı! 1.431-2.862 TL ile hemen...

Kısa çalışma ödeneğinden nakdi ücret desteğine, işe geri dönüş teşviklerine kadar birçok uygulama ile hem işsizliğin önlenmesi hem de istihdamın korunması sağlandı. Bu noktada işsizler için de birçok düzenleme devrede.

Katılana bir ödeme daha veriliyor! Müjdeli haber anında paylaşıldı! 1.431-2.862 TL ile hemen...

10 AY MAAŞ: İşsizler belli prim şartlarını tamamladıklarında, çalışma sürelerine göre 10 aya kadar süreyle maaş alabiliyor. Bu maaştan sadece damga vergisi kesiliyor.

Katılana bir ödeme daha veriliyor! Müjdeli haber anında paylaşıldı! 1.431-2.862 TL ile hemen...

Bu yıl için işsize aylık en düşük 1.431 lira, en yüksek 2.862 TL ödeniyor.