Sağlık Bakanlığı KPSS şartsız personel alımı! Hangi kadrolara alım yapılacak? İşte şartlar…
İş arayan binlerce vatandaş Sağlık Bakanlığı KPSS şartsız personel alımı duyurusu üzerine gündemde detayları merak ederek araştırmaya başladı. Sağlık Bakanlığı zaman zaman açılan kadroları için istihdam duyurusu yayınlıyor, üç farklı bölüm için yapılan duyuru bünyesinde çalışmak, kariyer hedefleyenler için büyük heyecan yarattı. Peki Sağlık Bakanlığı hangi kadrolara alım yapacak? İstihdam edilecek kişi sayısı belli oldu mu? Şartlar neler, başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? İşte tüm bilgiler…
İş arayan binlerce vatandaş Sağlık Bakanlığı KPSS şartsız personel alımı duyurusu üzerine gündemde detayları merak ederek araştırmaya başladı. Sağlık Bakanlığı zaman zaman açılan kadroları için istihdam duyurusu yayınlıyor, üç farklı bölüm için yapılan duyuru bünyesinde çalışmak, kariyer hedefleyenler için büyük heyecan yarattı. Peki Sağlık Bakanlığı hangi kadrolara alım yapacak? İstihdam edilecek kişi sayısı belli oldu mu? Şartlar neler, başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? İşte tüm bilgiler…
Sağlık Bakanlığı personel alımı duyurusu yüzbinlerce iş arayan gencin ilgi odağı oldu ve hangi kadrolara istihdam yapılacağı merak edildi. Arama motorları üzerinden sıklıkla Sağlık Bakanlığı personel alımı kadroları ve şartları sorgulamaları yapılmaya başlandı. En dikkat çeken detay ise KPSS şartı bulunmaması oldu. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte merak edilen detaylar…
BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINACAK?
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında KPSS şartsız personel alımı yapılacağı ifade edildi. Başvurular 12 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek. 6 danışmanın Nisan 2021 – Aralık 2021 tarihleri arasında çalıştırılacağı da aktarıldı.
BÜYÜK VERİ UZMANI BAŞVURU ŞARTLARI
Fakültelerin 4 (dört) yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.