2.2 milyonun gözü kulağı bu haberde! Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK + EYT'liler de dahil oldu! %25 zamlı yeni maaş tablosu...
EYT'lilere zam var mı sorusu emeklilere yapılan zam sonrası en sık aratılanlar arasında yerini aldı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen kanun teklifine eklenen emekli aylığının enflasyon farkı ile birlikte toplam yüzde 25 oranında artırılmasına ilişkin madde kabul edildi. SSK, Bağkur ve 4C'liler için geçerli olacak zammın EYT'lileri kapsayıp kapsamayacağı merak ediliyordu. Peki, EYT'liler zam alacak mı? İşte detaylar...
Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklilerine yapılan zammın EYT'lileri kapsayıp kapsamadığı en sık aratılanlar arasında yerini oldu. Emeklilerin beklediği zam haberi dün akşam saatlerinde duyuruldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen kanun teklifine eklenen madde ile emekli aylığına enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 25 oranında zam yapılması kararı kabul edildi. İşte detaylar...
%25 ZAM KABUL EDİLDİ
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen kanun teklifine eklenen emekli aylığının enflasyon farkı ile birlikte toplam yüzde 25 oranında artırılmasına ilişkin madde kabul edildi.
Teklife eklenen maddeler ile Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri yılın 6 ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Düzenleme temmuz ayından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, şunları kaydetti;
"Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamadan bir refah payının gelme ihtimalini değerlendirmiştik. Bunun yüzde 25 oranında olduğunu gördük. Mevcut toplu sözleşmenin ve yasanın öngördüğünden bir miktar daha artış yapıldı. SSK ve Bağkur emeklilerinde yüzde 5,23'e yaklaşık tekabül ediyor refah payı anlamında."