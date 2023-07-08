Ticaret ve turizmde potansiyel artacak! KOP Tüneli’nde çalışmalar sürüyor

6,5 kilometre uzunluğunda çift tüp inşa edilen KOP Tüneli'nin 4.7 kilometre bağlantı yolu bulunuyor. Mevcut yolu 6,5 km daha kısaltacak olan tünel hem güvenli trafik akışı hem de çetin kış şartlarında vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak.