Ticaret ve turizmde potansiyel artacak! KOP Tüneli'nde çalışmalar sürüyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gümüşhane ve Bayburt illeri programına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kop Tüneli şantiyesindeki çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Uraloğlu, "Bu proje Kuzey-Güney koridorunda bulunan Trabzon-Erzurum-Bingöl-Diyarbakır aksının önemli bir parçası olup, Erzurum'u Bayburt'a bağlamaktadır. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Doğu Karadeniz limanlarının Trabzon, Rize ve Artvin illerinin Güneydoğu ile olan ticaret ve turizm bağlantısı sağlanmış olacak." ifadelerini kullandı.
08.07.2023 15:00 - Son Güncelleme: 08.07.2023 15:00
Recep Tayyip Erdoğan'ın Gümüşhane ve Bayburt illeri programına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KOP Tüneli'nin çalışmalarını yerinde inceledi.
6,5 kilometre uzunluğunda çift tüp inşa edilen KOP Tüneli'nin 4.7 kilometre bağlantı yolu bulunuyor. Mevcut yolu 6,5 km daha kısaltacak olan tünel hem güvenli trafik akışı hem de çetin kış şartlarında vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak.
"Bu proje Kuzey-Güney koridorunda bulunan Trabzon-Erzurum-Bingöl-Diyarbakır aksının önemli bir parçası olup, Erzurum'u Bayburt'a bağlamaktadır.
TİCARET VE TURİZM VURGUSU
Projenin tamamlanmasıyla birlikte Doğu Karadeniz limanlarının Trabzon, Rize ve Artvin illerinin Güneydoğu ile olan ticaret ve turizm bağlantısı sağlanmış olacak.