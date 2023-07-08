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Ticaret ve turizmde potansiyel artacak! KOP Tüneli'nde çalışmalar sürüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gümüşhane ve Bayburt illeri programına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kop Tüneli şantiyesindeki çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Uraloğlu, "Bu proje Kuzey-Güney koridorunda bulunan Trabzon-Erzurum-Bingöl-Diyarbakır aksının önemli bir parçası olup, Erzurum'u Bayburt'a bağlamaktadır. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Doğu Karadeniz limanlarının Trabzon, Rize ve Artvin illerinin Güneydoğu ile olan ticaret ve turizm bağlantısı sağlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

08.07.2023 15:00 - Son Güncelleme: 08.07.2023 15:00
Ticaret ve turizmde potansiyel artacak! KOP Tüneli’nde çalışmalar sürüyor

Recep Tayyip Erdoğan'ın Gümüşhane ve Bayburt illeri programına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KOP Tüneli'nin çalışmalarını yerinde inceledi.

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Ticaret ve turizmde potansiyel artacak! KOP Tüneli’nde çalışmalar sürüyor

6,5 kilometre uzunluğunda çift tüp inşa edilen KOP Tüneli'nin 4.7 kilometre bağlantı yolu bulunuyor. Mevcut yolu 6,5 km daha kısaltacak olan tünel hem güvenli trafik akışı hem de çetin kış şartlarında vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak.

Ticaret ve turizmde potansiyel artacak! KOP Tüneli’nde çalışmalar sürüyor

Bakan Uraloğlu projeye ilişkin şunları söyledi:

Ticaret ve turizmde potansiyel artacak! KOP Tüneli’nde çalışmalar sürüyor

"Bu proje Kuzey-Güney koridorunda bulunan Trabzon-Erzurum-Bingöl-Diyarbakır aksının önemli bir parçası olup, Erzurum'u Bayburt'a bağlamaktadır.

Ticaret ve turizmde potansiyel artacak! KOP Tüneli’nde çalışmalar sürüyor

TİCARET VE TURİZM VURGUSU

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Doğu Karadeniz limanlarının Trabzon, Rize ve Artvin illerinin Güneydoğu ile olan ticaret ve turizm bağlantısı sağlanmış olacak.

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