İslam Memiş açıkladı! O tarihte altın ucuzluyor! Alım fırsatı çat kapı geliyor! "Yeni alım yapacakların..."
Altın artacak mı sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Altın fiyatlarında yeni gelişmeler yaşanıyor. Altın uzmanı İslam Memiş yeni rekor için tarih verdi. Peki, altın artacak mı? İşte İslam Memiş'ten son dakika altın açıklamaları...
09.07.2023 11:40 - Son Güncelleme: 09.07.2023 11:40
İslam Memiş, ucuz gram altın almanın püf noktalarını açıkladı. Altın için son döneme girildiğini belirten uzman isim yeni rekor için o tarihi işaret etti. Altın alım satımı yapmak isteyenler için uyarılarını peş peşe sıralayan Memiş, gram altını olanlara özellikle seslendi. İşte gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ve son dakika altın gelişmeleri...
İSLAM MEMİŞ AÇIKLADI
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, borsa için 'yabancı yatırımcı' tahmini yaparken, dolarda yükseliş ve düşüşle ilgili iki farklı ihtimali masaya yatırdı. Memiş, gram altın için alım zamanını da açıklarken, 1800 seviyesiyle ilgili tahminiyle dikkatleri çekti.