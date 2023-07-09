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İslam Memiş açıkladı! O tarihte altın ucuzluyor! Alım fırsatı çat kapı geliyor! "Yeni alım yapacakların..."

Altın artacak mı sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Altın fiyatlarında yeni gelişmeler yaşanıyor. Altın uzmanı İslam Memiş yeni rekor için tarih verdi. Peki, altın artacak mı? İşte İslam Memiş'ten son dakika altın açıklamaları...

takvim.com.tr
09.07.2023 11:40 - Son Güncelleme: 09.07.2023 11:40
O tarihte ucuz altın fırsatı! İslam Memiş açıkladı! Gram altında dönüm noktası olacak! Yeni alım yapacakların...

İslam Memiş, ucuz gram altın almanın püf noktalarını açıkladı. Altın için son döneme girildiğini belirten uzman isim yeni rekor için o tarihi işaret etti. Altın alım satımı yapmak isteyenler için uyarılarını peş peşe sıralayan Memiş, gram altını olanlara özellikle seslendi. İşte gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ve son dakika altın gelişmeleri...

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O tarihte ucuz altın fırsatı! İslam Memiş açıkladı! Gram altında dönüm noktası olacak! Yeni alım yapacakların...

İSLAM MEMİŞ AÇIKLADI

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, borsa için 'yabancı yatırımcı' tahmini yaparken, dolarda yükseliş ve düşüşle ilgili iki farklı ihtimali masaya yatırdı. Memiş, gram altın için alım zamanını da açıklarken, 1800 seviyesiyle ilgili tahminiyle dikkatleri çekti.

O tarihte ucuz altın fırsatı! İslam Memiş açıkladı! Gram altında dönüm noktası olacak! Yeni alım yapacakların...

Memiş, ilk olarak borsa ve döviz kurları değerlendirmesi yaptı:

O tarihte ucuz altın fırsatı! İslam Memiş açıkladı! Gram altında dönüm noktası olacak! Yeni alım yapacakların...

"Borsa İstanbul 5900 puanda. Gün içinde kar satışları gördük. 5890'a kadar geriledi. Tepki alımıyla buradan yükselişini devam ettirdi. Borsadan çıkış yaptım, 5470'e kadar beklemeyi tercih ediyorum. 5770 test edilince tekrar yoruma ihtiyaç var.

O tarihte ucuz altın fırsatı! İslam Memiş açıkladı! Gram altında dönüm noktası olacak! Yeni alım yapacakların...

"Belki buradan yüzde 50 alırım yapabilirim. Borsa yatırımcısı TL üzerinde gözlemliyor ve rekorlardan bahsediyor. Borsayı sadece TL ayağına değil, dolar bazında değerini de takip etmek gerekiyor."

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