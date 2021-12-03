Son dakika kredi faiz oranları bombası: %1,20, %1,29 Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faizleri...

Kamu Bankalarının Faiz İndirimi Rüzgârı Devam Ediyor

Ziraat, Vakıf ve Halkbank, Merkez Bankası PPK faiz indirimi sonrasında faizlerinde güncelleme yoluna gitti. Kredi faizlerinde düşüş yaşanmasının ardından özellikle konut ve taşıt kredileri başta olmak üzere tüketici kredilerine ilgi de bir hayli artmaya başladı.