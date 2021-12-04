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Haberler Ekonomi 4 Aralık 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu? Büyük düşüş sürüyor! Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne?

4 Aralık 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu? Büyük düşüş sürüyor! Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne?

4 Aralık 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu? Kritpo para piyasalarının önde gelen iki dijital varlığı Bitcoin ve Ethereum, geçtiğimiz haftalarda yaptığı rekor tırmanış ile dikkat çekmişti. Ancak dönemde yaşanan sert düşüşler sonrasında ilgiyi kaybetti. Piyasa değeri büyük coinlerde düşüş devam ederken altcoin piyasalarında ise yüksek kazançlar dikkat çekiyor. Kripto piyasalarda son durum. Kripto para piyasaları düştü. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar.

takvim.com.tr
04.12.2021 08:37 - Son Güncelleme: 04.12.2021 08:37
4 Aralık 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu? Büyük düşüş sürüyor! Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne?

Yeni Altcoinlere Yatırımcıların İlgisi Artıyor

Yerli ve yabancı çok sayıda yatırımcının yakından takip ettiği altcoin piyasalarında her geçen gün global borsalar tarafından yeni coin projeleri listelenmeye devam ediyor.

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4 Aralık 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu? Büyük düşüş sürüyor! Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne?

Yüksek kar elde etmek isteyen birçok yatırımcı ise riskleri göz ardı ederek bu coinlere adeta akın etti. Geçtiğimiz gün piyasada ciddi bir yükseliş yaparak dikkat çeken yeni bir coin yükselme eğilimine devam ediyor.

4 Aralık 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu? Büyük düşüş sürüyor! Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne?

Geçtiğimiz 24 saat içinde %16'lık bir yükseliş yaşayan Oasis Network (ROSE) dikkat çeken coinler arasında yerini aldı. Öte yandan popüler meme coinlerde de benzer dalgalanmalar devam ediyor. Bir süredir düşüş eğilimi içinde olan Shıba Inu ve Dogecoin fiyatlarında durgunluk yaşanmaya devam ediyor.

4 Aralık 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu? Büyük düşüş sürüyor! Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne?

Altcoin piyasalarının önde gelen kriptolarından Cosmos (ATOM) ise benzer bir yükseliş eğilimi içine girdi. Cardano (ADA) ile beraber yeni bir ivme yakalayan altcoinlerin ilgi görmeye devam ettiği ifade ediliyor.

4 Aralık 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu? Büyük düşüş sürüyor! Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne?

Ancak son dönemde yaşanan dolandırıcılık faaliyetleri ve yüksek piyasa riskleri nedeniyle uzmanlar kripto yatırımlarında temkinli davranılması gerektiğini ifade etti.

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