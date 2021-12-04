Tek koşul var, 3 sene çalışan kıdem tazminatı alabilecek! Emekliler ve çalışanlar dikkat! Yeniden kıdem tazminatı müjdesi!
Ardı ardına açıklama yapıldı. Milyonlarca emekli ve çalışana müjde! Türkiye'de yüzbinlerce kişi emekli olmasına rağmen düşük emekli maaşları nedeniyle çalışmaya emeklilikten sonra da devam ediyor. Çalışma hayatında çok sık gündeme gelen kıdem tazminatı sorunları için çözümler ise çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. İşte emekli olanlara ikinci defa kıdem tazminatı almasının önünü açan o düzenleme.
Emekli Çalışan Kıdem Tazminatı Alabilir Mi?
Emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmek zorunda kalan milyonlarca vatandaş ikinci defa kıdem tazminatı hakkından yararlanıp yararlanmayacağını merak etmeye başladı.
İlgili SGK mevzuatlarına ve düzenlemelere göre, herhangi bir işyerinde sigortalı olarak çalışan vatandaşlar emeklilik şartlarını taşıdıkları andan itibaren kıdem tazminatı başvuru yaparak emekli olabilir.
Öte yandan 1 yıl süreyle bir işyerinde çalışan ve tazminat kapsamında yer alan unsurlara göre işten ayrılanlar en az 1 yıl olmak kaydıyla kıdem tazminatı talep edebilmektedir.
Başka işlerde çalışan sigortalının azami 1 yıllık süreyi doldurması halinde kıdem tazminatından yararlanması mümkündür. Fakat emekli olanlar için farklı bir uygulama mevcut. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden kişiler, kıdem sıfırlandığı için yeniden aynı süreleri beklemek zorundadır.