Son dakika haberleri: Kredi fırsatı geldi! Bankalar resmen açıkladı, 90 gün ödeme yok, faiz ise...
Son dakika haberleri: Tek tek duyurdular! Kredi çekeceklere süper haber geldi. Bankalardan kredi kararı! Nakit lüzumu olan vatandaşlar için ehemmiyetli bir fırsat oluşturuyor. İhtiyaç kredisi ödemeleri 3 ay sonra başlıyor. Böylece pandemi sürecinde ekonomik olarak güç günler geçiren kişiler acil lüzumlarını karşılayabiliyorlar. 3 ay ödemesiz kredi kullanmak isteyenler için kredi ayrıntılarını derledik. İşte banklar ve kredi şartları...
Akbank'ın KOBİ'lere destek olmak amacıyla sunduğu kredi, 250 bin TL ve 36 ay vadeye kadar olan taksitli ticari kredi başvuruları için geçerli. Kredi ödemeleri aylık eşit taksitler halinde yapılabildiği gibi krediyi kullanan KOBİ'nin tercihine göre de belirleniyor ve 3 ay sonra ödemeye de başlanabiliyor.
Nakit lüzumlar hemen karşılanıyor, ödemeler ise 3 ay sonra başlıyor. Bankalar sanki yarışta. 3 ay ödemesiz kredi fırsatı avantajlı şartlar ile beraber alıcıların kullanımına sunuldu. Yapı Kredi, Akbank, QNB Finansbank, TEB, ING peş peşe duyurdu. Kredi fırsatının ayrıntıları ortaya çıktı. Her banka değişik faiz oranı uyguluyor. İşte kredi kullanmayı düşünenler için 3 ay geri ödemesiz kredi kullanımı sağlayan bankalar ve kredi ayrıntıları.... İhtiyaç kredisi gerçek kişilerin kullanması için verilen bir kredi türüdür. Vatandaşlar herhangi bir teminat göstermeden, gelir durumları ve öncesinde bankalarla olan ilişkileri sayesinde bu krediden faydalanabilir.
YAPI KREDİ 3 AY ÖDEMESİZ KREDİ FIRSATI
Yapı Kredi, müşterilerine artan ihtiyaçları için 3 aya kadar ertelemeli kredi kampanyası sunuyor. Kredi kullananlar bireysel ihtiyaç kredisi geri ödemelerini 3 aya kadar erteleyebiliyor. Kampanyaya katılmak isteyen Yapı Kredi müşterileri başvurularını evden çıkmadan Yapı Kredi Mobil veya Bireysel İnternet Şubesi üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor.
Bu doğrultuda, Yapı Kredi Mobil veya İnternet Şube kanallarından kampanya giriş ekranında "3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi" kampanyasının seçilmesi yeterli olacak.
QNB FİNANSBAKN'TAN 3 AY ERTELEMELİ KREDİ
QNB Finansbank kredi kullanmayı düşünen müşteriler için harekete geçti. Dev banka resmen duyurdu. Avantajlı koşullarda kredi imkanı sunuluyor. İsteyen herkes 3 ay ertelemeli tüketici kredisine başvuruda bulunabiliyor. Finansbank 'İhtiyaçlarınızı şimdi karşılayın, ödemeye 3 ay sonra başlayın.' sloganı ile nakit ihtiyacı olanlara kredi fırsatı sunuyor.
ING'DEN KREDİ FIRSATI!
ING de 3 ay ödemesiz kredi veren bankalar arasında yer alıyor. Acil ihtiyaçlar için kurtarıcı nitelikteki ödeme ertelemeli kredi vatandaşların kullanımına sunuldu. Bankadan kredi paketinin detayları ile ilgili açıklama geldi. 500 bin TL'ye kadar olan krediler için faiz oranı yüzde 1,54 olarak belirlendi. 36 aya kadar vade imkanı da bulunuyor.
TEB'DEN RAMAZAN FIRSATI
Türk Ekonomi Bankası (TEB), Ramazan Bayramı öncesi KOBİ'lere özel yeni bir kampanya başlattı.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, KOBİ Destek Kredisi ile TEB, KOBİ'lere 3 ay geri ödemesiz, 36 ay vade seçenekleri ve avantajlı faiz oranlarıyla kredi imkanı sunuyor.
TEB, 15 yılı aşkın süredir "Danışman Banka" anlayışıyla KOBİ'lerin gelişmesine ve rekabette güçlenmesine destek veriyor. Salgın sürecinin hızlandırdığı otomasyon ve dijital dönüşüm alanlarında da KOBİ'lere en iyi müşteri deneyimini sunmayı hedefleyen TEB, bu dönemde çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalan KOBİ'lere finansal desteğin yanı sıra ürün ve işlem fırsatları da sağlıyor.