Son dakika haberleri: Kredi fırsatı geldi! Bankalar resmen açıkladı, 90 gün ödeme yok, faiz ise...

Son dakika haberleri: Tek tek duyurdular! Kredi çekeceklere süper haber geldi. Bankalardan kredi kararı! Nakit lüzumu olan vatandaşlar için ehemmiyetli bir fırsat oluşturuyor. İhtiyaç kredisi ödemeleri 3 ay sonra başlıyor. Böylece pandemi sürecinde ekonomik olarak güç günler geçiren kişiler acil lüzumlarını karşılayabiliyorlar. 3 ay ödemesiz kredi kullanmak isteyenler için kredi ayrıntılarını derledik. İşte banklar ve kredi şartları...

Akbank'ın KOBİ'lere destek olmak amacıyla sunduğu kredi, 250 bin TL ve 36 ay vadeye kadar olan taksitli ticari kredi başvuruları için geçerli. Kredi ödemeleri aylık eşit taksitler halinde yapılabildiği gibi krediyi kullanan KOBİ'nin tercihine göre de belirleniyor ve 3 ay sonra ödemeye de başlanabiliyor.

28.04.2021 08:53 - Son Güncelleme: 28.04.2021 08:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





