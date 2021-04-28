RAMAZAN İMSAKİYE
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Dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bunu yapan kısa çalışma ödeneğinden yararlanamaz!

Dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bunu yapan kısa çalışma ödeneğinden yararlanamaz! Milyonlarca çalışan ve işverenin pandemi sürecinde can suyu olan kısa çalışma ödeneği haziran ayına kadar uzatıldı. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için ufak bir detay var. Eğer o şartı yerine getirmezseniz kısa çalışma ödeneğinden yararlanamazsınız. Peki kısa çalışma ödeneğinden kimler yararlanabilecek? Yeniden başvuru yapmaya gerek var mı? Ücretsiz izinde olanlar kısa çalışma ödeneğine geçecek mi? İşte merak edilen soruların yanıtları…

28.04.2021 08:51 - Son Güncelleme: 28.04.2021 08:51
Dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bunu yapan kısa çalışma ödeneğinden yararlanamaz!

Salgının başında, 2020'nin mart ayında, kısa çalışma ödeneğinin şartları kolaylaştırılarak, tüm işverenlere, çalışanları için kısa çalışma ödeneğinden yararlanma imkanı tanındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bunu yapan kısa çalışma ödeneğinden yararlanamaz!

İşveren ve çalışanların beklediği karar çıktı, kısa çalışma ödeneği haziran ayının sonuna kadar uzatıldı ve karar da Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, kimler bu uzatmadan yararlanacak, kısa çalışma ödeneğine yeni başvuru yapılabilecek mi, ücretsiz izinde olanlar kısa çalışma ödeneğine geçecek mi? Hürriyet'ten Noyan Doğan merak edilen soruları yanıtladı:

Dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bunu yapan kısa çalışma ödeneğinden yararlanamaz!

Son yapılan değişiklikle de 31 Ocak 2021'tarihine kadar tüm işyerleri, tüm çalışanları için yeniden kısa çalışma ödeneğinden yararlandırıldı ve ödeneğin süresi de 31 Mart tarihine kadar uzatıldı. Salgının başından itibaren de 3.7 milyondan fazla çalışana toplam 31.5 milyar lira ödendi.

Dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bunu yapan kısa çalışma ödeneğinden yararlanamaz!

UZATMADAN KİMLER YARARLANACAK?
Yeni yapılan düzenleme ile de kısa çalışma ödeneği 1 Nisan tarihinden geçerli olmak üzere 30 Haziran'a kadar yeniden uzatıldı.

Dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bunu yapan kısa çalışma ödeneğinden yararlanamaz!

Bu kapsamda da 31 Ocak 2021 tarihine kadar kısa çalışma ödeneğine başvurmuş olan işyerleri, haziran sonuna kadar kısa çalışma ödeneği almaya devam edecek. Tüm çalışanlar ödenek alabilecek mi? Kimlerin, kısa çalışmadan yararlanacağı konusunu madde madde anlatayım.