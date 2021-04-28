Dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bunu yapan kısa çalışma ödeneğinden yararlanamaz!

Dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bunu yapan kısa çalışma ödeneğinden yararlanamaz! Milyonlarca çalışan ve işverenin pandemi sürecinde can suyu olan kısa çalışma ödeneği haziran ayına kadar uzatıldı. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için ufak bir detay var. Eğer o şartı yerine getirmezseniz kısa çalışma ödeneğinden yararlanamazsınız. Peki kısa çalışma ödeneğinden kimler yararlanabilecek? Yeniden başvuru yapmaya gerek var mı? Ücretsiz izinde olanlar kısa çalışma ödeneğine geçecek mi? İşte merak edilen soruların yanıtları…

28.04.2021 08:51 - Son Güncelleme: 28.04.2021 08:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





