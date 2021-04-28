ŞOK'ta indirim rüzgarı başladı! ŞOK 28 Nisan aktüel kataloğundaki yeni kampanyalar sevindirecek!

ŞOK 28 Nisan aktüel kataloğuyla bugün raflara onlarca yeni ürün geliyor. Bu nedenle de ürünlerin detaylı listesi vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. ŞOK'ta bu haftadan itibaren Karmen Madlen Çikolata, Karmen Bademli Hindistan Cevizi Topları, Ülker Ece Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata, Şölen Chocodans, Taşkale Antep Fıstıklı Lokum, Lio Yağlı Salamura Zeytin, Amigo Siirt Fıstığı, Kızılay Karpuz-Çilek Maden Suyu, Teachat Elektrikli Çay Seti, Desenli Sunum Kase, Karnıyarık Tencere, Ahşap Kesme Tahtası ve Sunum Tepsisi ürünleri satışa sunuldu.