Son dakika haberleri: Gram altın rekor kırdı! Dolar için yabancı bankalardan müthiş tahmin! Dolar ve altın almadan önce...

Son dakika haberleri: Dolar/TL güne 8,10'un üzerinde başladı ve şu sıralarda 8.21'nin üzerine izliyor. Euro ise 9,79 liradan işlem görüyor. Gram altın ise 2021 senesinin azami seviyesine çıktı ve piyasada şu saatlerde 466 liradan satılıyor. Yabancı bankalar dolar kuru temennisini yükseltti. Dolar için 9 lira ve 10 lira bekleyen yabancı banka raporları çıkmaya başladı. Küresel altın fiyatları, ABD Hazine tahvil faizlerindeki gerileme ve koronavirüsü vaka sayılarındaki artışın ekonomik toparlanmaya dair yarattığı endişelerle şubat ayı sonrasındaki en yüksek seviyelerde bulunuyor. Ons altının spot fiyatı bugün 1786 doları gördü.

21.04.2021 15:57 - Son Güncelleme: 21.04.2021 15:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





