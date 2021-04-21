Son dakika haberleri: Gram altın rekor kırdı! Dolar için yabancı bankalardan müthiş tahmin! Dolar ve altın almadan önce...
Son dakika haberleri: Dolar/TL güne 8,10'un üzerinde başladı ve şu sıralarda 8.21'nin üzerine izliyor. Euro ise 9,79 liradan işlem görüyor. Gram altın ise 2021 senesinin azami seviyesine çıktı ve piyasada şu saatlerde 466 liradan satılıyor. Yabancı bankalar dolar kuru temennisini yükseltti. Dolar için 9 lira ve 10 lira bekleyen yabancı banka raporları çıkmaya başladı. Küresel altın fiyatları, ABD Hazine tahvil faizlerindeki gerileme ve koronavirüsü vaka sayılarındaki artışın ekonomik toparlanmaya dair yarattığı endişelerle şubat ayı sonrasındaki en yüksek seviyelerde bulunuyor. Ons altının spot fiyatı bugün 1786 doları gördü.
Son dakika haberleri: Piyasalar bugün yükselişle açıldı. Dolar/TL güne 8,12'nin üzerinde başlarken, gram altın 468 TL ile 2021 yılının zirvesini gördü. İşte piyasalarda son durum ve bundan sonrası için bomba tahminler... Küresel piyasalar ise salgın endişeleriyle son günlerdeki iyimser seyrini bugün kaybetmiş görünüyor. TL'deki riskleri sınırlayan dolardaki küresel değer kaybı ise sürüyor. Asya borsaları ve ABD borsaları vadeli işlemleri bazı ülkelerdeki koronavirüsü vaka sayılarındaki artışın küresel ekonomik büyüme ve petrol talebine ilişkin endişelere yol açmasıyla geriledi.
Piyasalar: Dolar/TL, Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 19 seviyesindeki politika faizini sabit tutan ancak önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine kapı aralayan geçen haftaki faiz kararı sonrası 8.10 civarında seyrini sürdürdü. Ancak bugün yükselişe geçti. Türkiye saatiyle 13:45 itibarıyla dolar/TL 8.14, euro/TL 9.80, gram altın 468 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 4766 liradan satılıyor.
Gram altın 2021'in zirvesine çıktı: 466 TL'lik seviye, gram altında 2021 yılının en yüksek seviyesine işaret ediyor. Küresel altın fiyatları, ABD Hazine tahvil faizlerindeki gerileme ve koronavirüsü vaka sayılarındaki artışın ekonomik toparlanmaya dair yarattığı endişelerle şubat ayı sonrasındaki en yüksek seviyelerde bulunuyor. Ons altının spot fiyatı bugün 1786 doları gördü.
Küresel piyasamlarda vaka endişesi arttı
Küresel piyasalar ise salgın endişeleriyle son günlerdeki iyimser seyrini bugün kaybetmiş görünüyor. TL'deki riskleri sınırlayan dolardaki küresel değer kaybı ise sürüyor. Asya borsaları ve ABD borsaları vadeli işlemleri bazı ülkelerdeki koronavirüsü vaka sayılarındaki artışın küresel ekonomik büyüme ve petrol talebine ilişkin endişelere yol açmasıyla geriledi.
Dolar endeksi Nisan'da yüzde 2.2 geriledi
Dolar endeksi, ABD Hazine tahvil getirilerinin baskılanmasıyla gerileyerek yedi haftanın en düşük seviyesine yakın seyretti. Dolar endeksi 3 Mart'tan bu yana gördüğü en düşük seviye olan 90.856'ya kadar geriledikten sonra Asya piyasalarında 91.196 seviyesinden işlem gördü. Endeks bu ay yüzde 2.2 düşüş kaydetti.