RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Başvuru yapana hemen ödeniyor! Dosya ve ek masraf derdi artık yok! 3 sene vadeli 75.000 TL liralık kredi fırsatı

Son dakika haberi: Başvuru yapana hemen ödeniyor! Anında nakit para ihtiyacı olanlar ihtiyaç kredi tekliflerini ve faiz oranlarını yakından inceliyor. 36 aya varan fırsatla cazip kredi teklifleri nakit ihtiyacı olanlar tarafından araştırılıyor. Çoğu bankanın 75 bin liraya kadar 36 ay vade ile cazip kredi fırsatı yoğunlukla tercih ediliyor. İhtiyaç kredisi teklifleri arasında Enpara'nın %1,79 faiz oranı ile en az 1.000 TL, en fazla 75.000 TL olarak, 36 aya kadar vadelerle kredi imkanı dikkat çekenlerden birisi oldu. Kredi kampanyasında yer alan bilgilere göre dosya masrafı, ücret veya komisyon talep edilmiyor.

22.04.2021 08:14 - Son Güncelleme: 22.04.2021 08:14
Başvuru yapana hemen ödeniyor! Dosya ve ek masraf derdi artık yok! 3 sene vadeli 75.000 TL liralık kredi fırsatı

3 sene vadeli 75.000 TL liralık kredi fırsatı! Başvuru yapana anında ödeniyor! 36 ay vade ile 75 bin liralık kredi fırsatları nakit para ihtiyacı olanlar tarafından sorgulanıyor. Çoğu bankanın 75 bin liraya kadar 36 ay vade ile cazip kredi fırsatı çok tercih edilenler arasında bulunuyor. İhtiyaç kredisi teklifleri arasında Enpara'nın %1,65 faiz oranı ile en az 1.000 TL, en fazla 75.000 TL olarak, 36 aya kadar vadelerle kredi imkanı dikkat çekenlerden birisi oldu. Kredi kampanyasında yer alan bilgilere göre dosya masrafı, ücret veya komisyon talep edilmiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Başvuru yapana hemen ödeniyor! Dosya ve ek masraf derdi artık yok! 3 sene vadeli 75.000 TL liralık kredi fırsatı

AKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

Akbank'ta ihtiyaç kredisinde 36 ay vadeyle 10 bin lira kredinin faiz oranı 2,01 olarak görülüyor. Aylık taksit tutarı ise 418 lira 75 kuruş.

25 bin lira kredi, 36 ay vadenin faiz oranı 1,79. Aylık taksit tutarı 1004 lira.

50 bin lira kredi, 36 ay vadenin faiz oranı 1,61. Aylık taksit tutarı 1940 lira.

Başvuru yapana hemen ödeniyor! Dosya ve ek masraf derdi artık yok! 3 sene vadeli 75.000 TL liralık kredi fırsatı

GARANTİ BBVA İHTİYAÇ KREDİSİ

Garanti Bankası'nda 36 aylık vadeyle 15 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi faiz oranı 2,12. 15 bin liradan 25 bin liraya kadar faiz oranı ise 2.04 olarak değişiyor. Takvim

Başvuru yapana hemen ödeniyor! Dosya ve ek masraf derdi artık yok! 3 sene vadeli 75.000 TL liralık kredi fırsatı

ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ

Ziraat Bankası'nda tüketici kredisi faiz oranı 1,54. Bankanın resmi internet sitesinde yer alan örnek hesaplamada 15 bin liranın 36 ay vade ile geri ödemesi aylık 574,22 lira oluyor. Takvim

Başvuru yapana hemen ödeniyor! Dosya ve ek masraf derdi artık yok! 3 sene vadeli 75.000 TL liralık kredi fırsatı

İŞ BANKASI

Kredi Tutarı: 75.000 TL

Geri Ödenecek Toplam Tutar: 105.982,51 TL

Kredi Vadesi: 36 ay

Aylık Taksit Tutarı: 2.933,02 TL

Faiz Oranı: 1,65