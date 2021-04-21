Marketler tek tek hazırladı! A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour SA Ramazan kolisi fiyatları belli oldu!
On bir ayın sultanı Ramazan ayında yardım yapmak isteyen vatandaşlar marketlerin erzak kolisi fiyatlarını araştırmaya başladı. İhtiyaç sahipleri, yardım amaçlı pek çok erzak kolisi hazırlatıyor. Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar erzak kolisi fiyatlarını araştırıyor. Yardıma ihtiyacı olanlara yiyecek ve erzak almak isteyen yardımseverler BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour SA 2021 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar oldu sorusuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. İşte Carrefour SA, ŞOK, BİM, A101, Migros Ramazan kolisi fiyatları
A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour SA Ramazan kolisi fiyatları belli oldu. Marketler hem isteğe özel hem de kendilerinin hazırladığı kolileri satışa sundu. Yardım amaçlı çevresindeki kişilere erzak kolisi almak isteyenler BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA 2021 Ramazan kolisi fiyatları hakkında araştırmalara başladı. Marketler ise erzak paketlerini tek tek duyurdu. Peki, BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA 2021 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar? İşte marketlerin Ramazan kolisinde yer alan erzaklar...
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