Marketler tek tek hazırladı! A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour SA Ramazan kolisi fiyatları belli oldu!

On bir ayın sultanı Ramazan ayında yardım yapmak isteyen vatandaşlar marketlerin erzak kolisi fiyatlarını araştırmaya başladı. İhtiyaç sahipleri, yardım amaçlı pek çok erzak kolisi hazırlatıyor. Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar erzak kolisi fiyatlarını araştırıyor. Yardıma ihtiyacı olanlara yiyecek ve erzak almak isteyen yardımseverler BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour SA 2021 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar oldu sorusuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. İşte Carrefour SA, ŞOK, BİM, A101, Migros Ramazan kolisi fiyatları

21.04.2021 16:23 - Son Güncelleme: 21.04.2021 16:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





