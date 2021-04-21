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Marketler tek tek hazırladı! A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour SA Ramazan kolisi fiyatları belli oldu!

On bir ayın sultanı Ramazan ayında yardım yapmak isteyen vatandaşlar marketlerin erzak kolisi fiyatlarını araştırmaya başladı. İhtiyaç sahipleri, yardım amaçlı pek çok erzak kolisi hazırlatıyor. Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar erzak kolisi fiyatlarını araştırıyor. Yardıma ihtiyacı olanlara yiyecek ve erzak almak isteyen yardımseverler BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour SA 2021 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar oldu sorusuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. İşte Carrefour SA, ŞOK, BİM, A101, Migros Ramazan kolisi fiyatları

21.04.2021 16:23 - Son Güncelleme: 21.04.2021 16:23
Marketler tek tek hazırladı! A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour SA Ramazan kolisi fiyatları belli oldu!

A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour SA Ramazan kolisi fiyatları belli oldu. Marketler hem isteğe özel hem de kendilerinin hazırladığı kolileri satışa sundu. Yardım amaçlı çevresindeki kişilere erzak kolisi almak isteyenler BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA 2021 Ramazan kolisi fiyatları hakkında araştırmalara başladı. Marketler ise erzak paketlerini tek tek duyurdu. Peki, BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA 2021 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar? İşte marketlerin Ramazan kolisinde yer alan erzaklar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Marketler tek tek hazırladı! A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour SA Ramazan kolisi fiyatları belli oldu!

BİM HEDİYE KARTI

Bölge merkezlerimiz ve tüm mağazalarımızdan Hediye Kartınızı temin edebilirsiniz.

Hediye Kartı Kullanım Şekli

•BİM Hediye Kartı yüklenebilir bakiyeli olup tüm mağazalarımızda geçerlidir.

•Yüklenebilir bakiyeli kartlara en az 100 TL olmak üzere istenilen miktarda yükleme yapılabilir.

Marketler tek tek hazırladı! A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour SA Ramazan kolisi fiyatları belli oldu!

•Kartlar, bakiyesi bitene kadar birden fazla kullanıma açıktır.

•Kart bakiyesi nakde çevrilmez

Marketler tek tek hazırladı! A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour SA Ramazan kolisi fiyatları belli oldu!

Ödeme ve Teslim Koşulları

•Ödeme, hediye kartlarının teslimi öncesinde yapılır.

•Kart için yapılan ödemeler avans niteliğinde olup, alışveriş sonrasında yazar kasa fişi veya fatura tüketiciye verilir.

Marketler tek tek hazırladı! A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour SA Ramazan kolisi fiyatları belli oldu!

•BİM Hediye Kartları, yapılan ödeme ve sipariş sonrasında en geç bir hafta içinde teslim edilmektedir.

•BİM Hediye Kartı, teslim tarihinden itibaren 1 yıl süre ile geçerlidir.

"İsteğinize göre Ramazan Paketi hazırlanır."