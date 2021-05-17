Son dakika haberleri: Faizsiz kredi, hibe, vergi, TOKİ indirimi müjdesi! Kaçmaz fırsat! Son tarih açıklandı

Pandeminin hem bireylere hem de esnafa etkisini azaltmak için devlet çeşitli isimler altında çok sayıda destek sağlıyor. Koronavirüs salgınında üçüncü dalganın yaşanması üzerine nisandan itibaren Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ), ücretsiz izin, işten çıkarma yasağı, nakdi ücret desteği gibi birçok uygulamanın süresi haziran sonuna kadar uzatılırken, bu ay için kaçırılmayacak fırsatlar da var. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) 5 milyar lira bütçeli yeni programına başvurular 21 Mayıs'a kadar sürecek. Bu kapsamda küçük işletmelere 75 bin liraya kadar hızlı ve kolay kredi desteği sağlanacak. 3 yılı geri ödemesiz olan can suyu kredisi, üstelik faizsiz ve teminatsız. Bir başka ifadeyle bedava.