Son dakika haberleri: Faizsiz kredi, hibe, vergi, TOKİ indirimi müjdesi! Kaçmaz fırsat! Son tarih açıklandı
Peş peşe güzel açıklamalar yapıldı. Bu bağlamda müjdeler peşi sıra geldi. Esnafa faizsiz kredi, hibe, ciro dayanağı vatandaşa da TOKİ'den indirim olanağı ve vergi, çek ile icra ertelemeleri mevzusunda 31 Mayıs'a kadar vakit tanındı. Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren esnafa 2021'in Ocak, Şubat ve Mart dönemini kapsayacak şekilde 3 ay boyunca 1.000 liralık hibe (gelir kaybı desteği) ve büyükşehirde 750 lira diğer şehirlerde de 500 lira olmak üzere kira desteği uygulaması başlatılmıştı. Son açıklanan kararla nisan da eklenerek, verilecek desteğin süresi 3 ay yerine 4 aya çıkarıldı. İşte, mayısa özel desteklerin tüm ayrıntıları...
Pandeminin hem bireylere hem de esnafa etkisini azaltmak için devlet çeşitli isimler altında çok sayıda destek sağlıyor. Koronavirüs salgınında üçüncü dalganın yaşanması üzerine nisandan itibaren Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ), ücretsiz izin, işten çıkarma yasağı, nakdi ücret desteği gibi birçok uygulamanın süresi haziran sonuna kadar uzatılırken, bu ay için kaçırılmayacak fırsatlar da var. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) 5 milyar lira bütçeli yeni programına başvurular 21 Mayıs'a kadar sürecek. Bu kapsamda küçük işletmelere 75 bin liraya kadar hızlı ve kolay kredi desteği sağlanacak. 3 yılı geri ödemesiz olan can suyu kredisi, üstelik faizsiz ve teminatsız. Bir başka ifadeyle bedava.
1- 7 BİN LİRA İÇİN BAŞVURUYU KAÇIRMAYIN
Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren esnafa 2021'in Ocak, Şubat ve Mart dönemini kapsayacak şekilde 3 ay boyunca 1.000 liralık hibe (gelir kaybı desteği) ve büyükşehirde 750 lira diğer şehirlerde de 500 lira olmak üzere kira desteği uygulaması başlatılmıştı. Son açıklanan kararla nisan da eklenerek, verilecek desteğin süresi 3 ay yerine 4 aya çıkarıldı.