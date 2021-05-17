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Bu fırsat kaçmaz! Markalardan kampanya üstüne kampanya! Sıfır faiz kredi ve 50 bin lira indirim! Fiat, Renault, Opel, Peugeot, Citroen...

Pandemi döneminde otomotiv sektöründe yaşanan çip krizi ile resmen çıkmaza giren markalar üretimlerini bir bir durdurmaya başladı. Sektör temsilcileri krize acilen bir çözüm bulunmasını isterken sıfır otomobilde mayıs ayı kampanyaları da belli oldu. Bazı markalar sıfır faizli kredi imkanı sunarken bazıları ise 50 bin TL'ye varan indirimler sunuyor. İşte otomobil markalarının sıfır araçlarda Mayıs ayı kampanyaları…

17.05.2021 09:47 - Son Güncelleme: 17.05.2021 09:47
Bu fırsat kaçmaz! Markalardan kampanya üstüne kampanya! Sıfır faiz kredi ve 50 bin lira indirim! Fiat, Renault, Opel, Peugeot, Citroen...

Mayıs ayının tam kapanmayla geçmesi araba markalarının kampanya düzenlemesine neden oldu.

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Bu fırsat kaçmaz! Markalardan kampanya üstüne kampanya! Sıfır faiz kredi ve 50 bin lira indirim! Fiat, Renault, Opel, Peugeot, Citroen...

Otomobil üreticileri yıllık satış rakamlarını tutturabilmek için karlarından fedakarlık yaparak indirimli araba kampanyalarını ve sıfır faizli kredi seçeneklerini duyurmaya başladılar.

Bu fırsat kaçmaz! Markalardan kampanya üstüne kampanya! Sıfır faiz kredi ve 50 bin lira indirim! Fiat, Renault, Opel, Peugeot, Citroen...

İşte sıfır araçta markaların mayıs ayı kampanyaları..

Bu fırsat kaçmaz! Markalardan kampanya üstüne kampanya! Sıfır faiz kredi ve 50 bin lira indirim! Fiat, Renault, Opel, Peugeot, Citroen...

Jeep, Mayıs ayında Renegade ile Compass için faizleri sıfırlıyor. Ay sonuna dek sürecek kampanyada; Renegade, 100 Bin TL'ye kadar, 12 ay yüzde sıfır faizli kredi avantajı ile satışa sunuluyor.

Bu fırsat kaçmaz! Markalardan kampanya üstüne kampanya! Sıfır faiz kredi ve 50 bin lira indirim! Fiat, Renault, Opel, Peugeot, Citroen...

Jeep Compass'a ise 150 Bin TL'ye yine 12 ay yüzde sıfır faizli kredi ile sahip olunabiliyor. Renegade'in yeni 1.3 litrelik 150 HP'lik benzinli otomatik seçeneği bu ay 330 bin TL'den başlıyor.