Bu fırsat kaçmaz! Markalardan kampanya üstüne kampanya! Sıfır faiz kredi ve 50 bin lira indirim! Fiat, Renault, Opel, Peugeot, Citroen...

Pandemi döneminde otomotiv sektöründe yaşanan çip krizi ile resmen çıkmaza giren markalar üretimlerini bir bir durdurmaya başladı. Sektör temsilcileri krize acilen bir çözüm bulunmasını isterken sıfır otomobilde mayıs ayı kampanyaları da belli oldu. Bazı markalar sıfır faizli kredi imkanı sunarken bazıları ise 50 bin TL'ye varan indirimler sunuyor. İşte otomobil markalarının sıfır araçlarda Mayıs ayı kampanyaları…

17.05.2021 09:47 - Son Güncelleme: 17.05.2021 09:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





