Milyonlar bekliyordu! 7.000 TL hibe müjdesi! Ve son dakika netleşti! 3 sene geri ödemesiz faizsiz kredi!
3 sene geri ödemesiz faizsiz kredi ve 7.000 TL hibe müjdesi. Emekli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların hesabına yatacak. 100 lira zam yapıldı. 2018 yılından beri emekliye ödenen 1000 liralık bayram ikramiyesi bu yıl 100 lira artışla Ramazan Bayramı öncesi ödendi. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1.000 liralık nakdi yardım da 1100 liraya çıkartılarak yeniden başlatıldı. İşte yeni destek ödemeleri... Hükümet, Türkiye genelinde tam kapanma kararının ardından milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren yeni destek programını devreye aldı. İşte bu programdaki detaylar:
Peş peşe açıklamalar yapıldı. Tek tek belirtildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından pandemi döneminde yeni destek paketi hayata geçiriliyor. Salgın ve tam kapanma nedeniyle faaliyetleri olumsuz etkilenen esnafa yönelik 1000 liralık gelir desteğiyle büyük şehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde 500 lira olan kira desteğinin süresi de bir ay daha uzatıldı. Böylece işletmelere 4 ay boyunca 7 bin lira destek verilmiş olacak. 2018 yılından beri 1.000 lira ödenen emeklilerin hesaplarına, ramazan bayramı öncesinde 100 liralık artışla 1100 lira ikramiye yatırılacak.
KİRA DESTEĞİ UZADI
Salgın ve tam kapanma nedeniyle faaliyetleri olumsuz etkilenen esnafa yönelik 1000 liralık gelir desteğiyle büyük şehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde 500 lira olan kira desteğinin süresi de bir ay daha uzatıldı. Böylece işletmelere 4 ay boyunca 7 bin lira destek verilmiş olacak.