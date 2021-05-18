Milyonlar bekliyordu! 7.000 TL hibe müjdesi! Ve son dakika netleşti! 3 sene geri ödemesiz faizsiz kredi!

Peş peşe açıklamalar yapıldı. Tek tek belirtildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından pandemi döneminde yeni destek paketi hayata geçiriliyor. Salgın ve tam kapanma nedeniyle faaliyetleri olumsuz etkilenen esnafa yönelik 1000 liralık gelir desteğiyle büyük şehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde 500 lira olan kira desteğinin süresi de bir ay daha uzatıldı. Böylece işletmelere 4 ay boyunca 7 bin lira destek verilmiş olacak. 2018 yılından beri 1.000 lira ödenen emeklilerin hesaplarına, ramazan bayramı öncesinde 100 liralık artışla 1100 lira ikramiye yatırılacak.