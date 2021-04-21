Son dakika haberi: Yüz binleri kapsıyor! Peş peşe açıklandı! Elinizi çabuk tutun! SGK duyurdu değişti, artık...
Son dakika haberi: Yüz binleri kapsıyor! Peş peşe açıklandı! Sosyal Güvenlik kurumu SGK tarafından ehemmiyetli bir adım atıldı. Yapılandırmadan faydalanan vatandaşları ilgilendidiriyor. SGK'dan flaş karar! SGK sosyal medya üzerinden vatandaşları uyardı. Sosyal Güvenlik Kurumu müddet uzatımınına karar verdi. 30 Nisan'a kadar geçerli olacak. Vatandaşların ödeme yapması vaziyetinde yapılandırma süreci devam edecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamada, "Borçlarını peşin ödeme seçeneğiyle yapılandıran ve son ödeme tarihini kaçıran vatandaşlarımız 30 Nisan'a kadar geç ödeme zammı ile birlikte peşin ödeme yapmanız halinde, yapılandırmanız bozulmaz ve yapılandırma avantajından yararlanmaya devam edebilirsiniz." denildi.
Yüz binleri ilgilendiriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan resmi açıklama geldi. Ödeme tarihini kaçıran vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuluyor. Yapılandırmadan yararlanan kişiler 30 Nisan'a kadar ödeme yapmaları halinde yapılandırmadan yararlanmaya devam edebiliyor. Genel Sağlık Sigortası, temel sağlık hizmetlerinden tüm vatandaşların yararlanmasını sağlamaktır. Bunun yanı sıra yabancıların da istekleri doğrultusunda sağlık sigortası kapsamına girebildikleri bilinmektedir. 18 yaşından büyükler sigorta kapsamında olduğundan, eğer sigorta sahibi değil veya çalışmıyorsa belli bir ücreti devlete ödeyerek sağlık, ecza, yoğun bakım gibi hizmetlerden faydalanabilmektedirler.
SGK'DAN 30 NİSAN UYARISI
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamada, "Borçlarını peşin ödeme seçeneğiyle yapılandıran ve son ödeme tarihini kaçıran vatandaşlarımız 30 Nisan'a kadar geç ödeme zammı ile birlikte peşin ödeme yapmanız halinde, yapılandırmanız bozulmaz ve yapılandırma avantajından yararlanmaya devam edebilirsiniz." denildi.
SGK PRİM BORCU ÖDEMESİ
Borcu olan vatandaşların borç ödemesini kolaylaştırabilmek için borç yapılandırmasına gidildi. Birçok kişi borçlarından yapılandırarak kurtuldu. Yapılandırmada faizlerin büyük bölümü siliniyor. Böylece vatandaş neredeyse anapara ödemesi yapıyor. Yapılandırmadan yararlananların ise ilk iki taksidi zamanında ödemesi önemli. Taksit ödemelerinin aksaması yapılandırmanın bozulmasına neden oluyor.
PRİM BORCU NASIL SORGULANIR?
Prim borcunuzun olup olmadığını öğrenmek için öncelikle e-devlet üzerinden sorgulama yapabilirsiniz. Eğer 30 Ağustos 2020 öncesine ait prim borcunuz varsa bu borçlar yapılandırma yasası çerçevesinde otomatik olarak yapılandırıldı. Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre; vatandaşların bu borçlar için ayrıca başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. Hazine Maliye Bakanlığı'nın interaktif vergi dairesine e-Devlet şifresi ile girilerek ödeme günleri takip edilerek, doğrudan bu sistem üzerinden otomatik olarak yapılabiliyor.