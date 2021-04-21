RAMAZAN İMSAKİYE
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TBMM'den flaş Bitcoin raporu! Ortaya çıktı...

Son dönemin en çok tartışılan konularından olan bitcoin ve kripto paralar gündemdeki sıcaklığını korurken TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı konuyla ilgili bir rapor hazırladı. "Dijital, Sanal ve Kripto Para Sistemleri" isimli raporda, kripto paraların avantajları ve dezavantajları masaya yatırıldı.

21.04.2021 08:53 - Son Güncelleme: 21.04.2021 09:45
TBMM'den flaş Bitcoin raporu! Ortaya çıktı...

TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı'nın hazırladığı raporda kripto paraların, yüksek oynaklık nedeniyle güvenilir ödeme aracı olmadığı, yatırım ve spekülasyonda ise avantajlarının bulunduğu değerlendirildi.

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TBMM'den flaş Bitcoin raporu! Ortaya çıktı...

Raporda, dezavantajları ve riskleri değerlendirildiğinde, birçok kripto paranın yüksek oynaklık sebebiyle güvenilir bir ödeme aracından daha ziyade yatırım ya da spekülasyon aracı olarak kullanıldığı tespiti yapıldı.

TBMM'den flaş Bitcoin raporu! Ortaya çıktı...

Raporda, her geçen gün yeni kripto para birimlerinin ortaya çıktığı belirtilerek, avantajlar şöyle anlatıldı:

TBMM'den flaş Bitcoin raporu! Ortaya çıktı...

7/24 İŞLEM YAPILABİLİYOR: Onay ve uzlaşma süreçlerinin uzunluğu kripto para birimleri arasında farklılık göstermekle birlikte genelde merkezi olmayan kripto para birimleri için bir saatten az, merkezi kripto para birimleri için ise anlık olarak gerçekleşmektedir.

TBMM'den flaş Bitcoin raporu! Ortaya çıktı...

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