TBMM'den flaş Bitcoin raporu! Ortaya çıktı...
Son dönemin en çok tartışılan konularından olan bitcoin ve kripto paralar gündemdeki sıcaklığını korurken TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı konuyla ilgili bir rapor hazırladı. "Dijital, Sanal ve Kripto Para Sistemleri" isimli raporda, kripto paraların avantajları ve dezavantajları masaya yatırıldı.
21.04.2021 08:53
- Son Güncelleme: 21.04.2021 09:45
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