ŞOK 21 Nisan aktüel kataloğu kampanyası başladı! ŞOK'ta 'Aman Kaçırma' fırsatıyla indirim zamanı!

ŞOK 21 Nisan aktüel kataloğunda neler var sorusu sabah saatleriyle birlikte marketlere gideceklerin aklında yer alıyor. ŞOK aktüel kataloğuyla bugün onlarca ürün indirimli olarak satışa sunuluyor. Bu haftaki kataloğda özellikler gamerlar için ürünler ön planda bulunuyor. Kataloğda ayrıca Jumbo Sleepy Natural Külotlu Çocuk Bezi, 20 Jant Çocuk Bisikleti ve Fairy Losyon Bulaşık Sıvısı dikkat çeken ürünler arasında. İşte ŞOK 21 Nisan aktüel kataloğu ürünleri fiyat listesi...

21.04.2021 09:44 - Son Güncelleme: 21.04.2021 09:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





