ŞOK 21 Nisan aktüel kataloğu kampanyası başladı! ŞOK'ta 'Aman Kaçırma' fırsatıyla indirim zamanı!
ŞOK 21 Nisan aktüel kataloğunda neler var sorusu sabah saatleriyle birlikte marketlere gideceklerin aklında yer alıyor. ŞOK aktüel kataloğuyla bugün onlarca ürün indirimli olarak satışa sunuluyor. Bu haftaki kataloğda özellikler gamerlar için ürünler ön planda bulunuyor. Kataloğda ayrıca Jumbo Sleepy Natural Külotlu Çocuk Bezi, 20 Jant Çocuk Bisikleti ve Fairy Losyon Bulaşık Sıvısı dikkat çeken ürünler arasında. İşte ŞOK 21 Nisan aktüel kataloğu ürünleri fiyat listesi...
ŞOK 21 Nisan aktüel kataloğu kampanyası başladı! ŞOK 21 Nisan aktüel kataloğuyla bu sabah saat 10'dan sonra satışa sunulan ürünlerin listesi alışveriş yapacak olanlar tarafından araştırılıyor. ŞOK'ta bu hafta 24'' Oyuncu Monitörü RM-344, KL-R99 X-Jammer Oyuncu Koltuğu, Rampage MR-01 Arena Karbon Oyuncu Masası, Fairy Losyon Bulaşık Sıvısı, Bingo Soft Konsantre, Ülker Eğlence Paketi, Jumbo Sleepy Natural Külotlu Çocuk Bezi ve Colgate Minions Çocuk Macun ürünleri var.