Son dakika haberi: Bakanlık açıklama yaptı! O paralar hesaplara yatmaya başladı! Hemen kontrol edin!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan sosyal yardım modellerinden biri olarak hizmete sunulan evde bakım parası ödemelerine ilişkin, bir son dakika duyurusu yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre haziran ayı evde bakım ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başlandığı bildirildi. Peki, evde bakım parası yardımı nedir? Evde bakım parası ödemeleri kimlere yapılır? İşte bakanlığın evde bakım parası yardımına ilişkin tüm detaylar
Geliştirdiği sosyal yardım modelleri, sunduğu fiziki yardımlar ve diğer hizmetleri sayesinde ülke sınırları içerisinde yaşayan özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip edilen kamu kurumlarından olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022 yılında da hizmetlerini geliştirerek sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda bakanlık tarafından geliştirilmiş olan sosyal yardım modellerinden birisi olan evde bakım ödemelerine ilişkin gündeme düşen son dakika duyurusuna göre bakanlığın, ayın 15'ini beklemeden ödemeleri hesaplara aktarmaya başladığı bilgisi kaydedildi.
Evde Bakım Maaşı Nedir?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın geliştirmiş olduğu sosyal yardım modellerinden birisi olan evde bakım maaşı, "evde bakım parası" ismi ile de bilinmektedir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hizmete açılan yardım modellerinden birisi olan evde bakım parası hem fiziksel hem de maddi anlamda kendi bakımını üstlenecek durumu olmayan ihtiyaç sahiplerini kapsamaktadır.