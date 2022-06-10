Son dakika haberi: Bakanlık açıklama yaptı! O paralar hesaplara yatmaya başladı! Hemen kontrol edin!

Geliştirdiği sosyal yardım modelleri, sunduğu fiziki yardımlar ve diğer hizmetleri sayesinde ülke sınırları içerisinde yaşayan özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip edilen kamu kurumlarından olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022 yılında da hizmetlerini geliştirerek sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda bakanlık tarafından geliştirilmiş olan sosyal yardım modellerinden birisi olan evde bakım ödemelerine ilişkin gündeme düşen son dakika duyurusuna göre bakanlığın, ayın 15'ini beklemeden ödemeleri hesaplara aktarmaya başladığı bilgisi kaydedildi.