8 müjde geldi! SGK, SSK, Bağkur’lu, EYT’li, emekli, memur, asgari herkesi ilgilendiriyor! EYT’de geriye dönük haklar ve 9.950 TL maaş...

SSK, Bağkur, EYT'li, memur, emekli, asgari ücretli herkes merak ediyordu. Tüm soruların yanıtı belli oldu. 7000 iş günüm var gün arttıkça maaşım düşüyor mu? Toplam 6300 gün SGK prim günüm var, EYT çıkarsa hemen emekli olabilir miyim? 18 aylık Bağkur yatırdım. Şimdi yatırmıyorum. Emeklilik hakkım olur mu? 15 Şubat 2007 yılında memur olarak işe başladım. Kaç yaşında emekli olabilirim? 1978 doğumluyum. Yaşı beklemek için 3600 gün prim yetiyor mu yoksa 5800 prim gününü tamamlamak mı gerekiyor? 8100 gün prim ödeme günüm var normal emeklilik ve EYT için durumum nedir? Şeklinde birçok sorunun cevabı araştırılıp, uzman yorumlarını okuyor. İşte tüm merak edilen soru ve cevaplar haberimizde!