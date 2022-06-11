8 müjde geldi! SGK, SSK, Bağkur'lu, EYT'li, emekli, memur, asgari herkesi ilgilendiriyor! EYT'de geriye dönük haklar ve 9.950 TL maaş...
Herkesi ilgilendiren sorular cevap buldu. Çalışma hayatını ilgilendiren ve milyonlarca vatandaşı ilgilendiren birden fazla konuda sorular yanıt buluyor. Böylece çözüm bekleyen bütün konular sonuca ulaşmış olacak. Son olarak Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile alakalı çalışma kamuoyu ile paylaşılacak. 8300 gün sigortalılık sürem var ne zaman emekli olurum? EYT'den faydalanabilir miyim? Emekli maaşını yükseltme şansım var mı? Yarım maaş gibi yarım sigorta mı olacak? İşte tüm merak edilenlerin yanıtı haberimizde!
SSK, Bağkur, EYT'li, memur, emekli, asgari ücretli herkes merak ediyordu. Tüm soruların yanıtı belli oldu. 7000 iş günüm var gün arttıkça maaşım düşüyor mu? Toplam 6300 gün SGK prim günüm var, EYT çıkarsa hemen emekli olabilir miyim? 18 aylık Bağkur yatırdım. Şimdi yatırmıyorum. Emeklilik hakkım olur mu? 15 Şubat 2007 yılında memur olarak işe başladım. Kaç yaşında emekli olabilirim? 1978 doğumluyum. Yaşı beklemek için 3600 gün prim yetiyor mu yoksa 5800 prim gününü tamamlamak mı gerekiyor? 8100 gün prim ödeme günüm var normal emeklilik ve EYT için durumum nedir? Şeklinde birçok sorunun cevabı araştırılıp, uzman yorumlarını okuyor. İşte tüm merak edilen soru ve cevaplar haberimizde!
21.11.1979 doğumluyum .15.06.1997 SGK girişliyim. Toplam 6300 gün SGK prim günüm var EYT çıkarsa hemen emekli olabilir miyim? Çıkmazsa ne zaman emekli olabilirim? TARIK ÜSTÜNDAĞ
EYT çıktığında şartlara bakılır şu an hiçbir şey net değil., 57 yaş ve 5900 gün şartlarıyla emekli olursunuz
4) 9/5/1971 doğumluyum sigorta başlangıcım 1/4/1990 8878 günüm var fiili hizmet olarak 5 ay 8 günüm fiili hizmet vermişler ne zaman emekli olurum? MURAT ÇOLAK
İşe başlangıç tarihiniz 5 ay 8 gün geri çekilecek. 52 yerine 51 yaşında emeklilik imkanı olacak. Buna göre yaşınızda dolmuş SGK'ya gidip dosyanıza baktırın...