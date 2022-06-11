2 milyon alabilirsiniz! 7 Mayıs 2022 tarihinden önce altın veya döviz hesabı açmış olan vatandaşların dikkatine: Başvuru patlaması var

Mayıs ayında gerçekleştirilmiş olan kabine toplantısında alınan karar neticesinde vatandaşlara duyurulmuş olan Genişletilmiş Konut Finansman Desteği ile İlk Evim Konut Finansman Desteği, arama motorlarında sıklık ile sorgulanmaya devam ediyor. Kendi evinin sahibi olabilmek adına devlet tarafından geliştirilmiş olan düşük faizli, uzun vadeli konut kredisi hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, ilgili destek programlarının ayrıntılarını araştırıyorlar.