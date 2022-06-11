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Haberler Ekonomi 2 milyon alabilirsiniz! 7 Mayıs 2022 tarihinden önce altın veya döviz hesabı açmış olan vatandaşların dikkatine: Başvuru patlaması var

2 milyon alabilirsiniz! 7 Mayıs 2022 tarihinden önce altın veya döviz hesabı açmış olan vatandaşların dikkatine: Başvuru patlaması var

Mayıs ayının 9'unda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde düzenlenmiş olan kabine toplantısı neticesinde müjdelenmiş olan Genişletilmiş Konut Finansman Desteği ile İlk Evim Konut Finansman Desteği, kendi evinin sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlar tarafından ilgi görmeye devam ediyor. Kontu finansmanı hizmetlerinin ayrıntılarını ve diğer başvuru detaylarını merak eden vatandaşlar, ilgili hizmetlerden nasıl nakit desteği alabileceklerini merak ediyorlar.

takvim.com.tr
11.06.2022 09:06 - Son Güncelleme: 11.06.2022 09:06
2 milyon alabilirsiniz! 7 Mayıs 2022 tarihinden önce altın veya döviz hesabı açmış olan vatandaşların dikkatine: Başvuru patlaması var

Mayıs ayında gerçekleştirilmiş olan kabine toplantısında alınan karar neticesinde vatandaşlara duyurulmuş olan Genişletilmiş Konut Finansman Desteği ile İlk Evim Konut Finansman Desteği, arama motorlarında sıklık ile sorgulanmaya devam ediyor. Kendi evinin sahibi olabilmek adına devlet tarafından geliştirilmiş olan düşük faizli, uzun vadeli konut kredisi hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, ilgili destek programlarının ayrıntılarını araştırıyorlar.

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2 milyon alabilirsiniz! 7 Mayıs 2022 tarihinden önce altın veya döviz hesabı açmış olan vatandaşların dikkatine: Başvuru patlaması var

Genişletilmiş Konut Finansmanı Desteği 2022

Altın fiyatlarının ve döviz kurlarının yukarı yönlü hareketleri ışığında artan maliyetler, emlak sektörünü direkt olarak etkiledi. Giderek daha da zamlanan konut fiyatları, yeni dönem içerisinde kendi evlerinin sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşların, bir çıkmaz içerisine girmelerine sebep oldu.

2 milyon alabilirsiniz! 7 Mayıs 2022 tarihinden önce altın veya döviz hesabı açmış olan vatandaşların dikkatine: Başvuru patlaması var

Bu kapsamda vatandaşların kendi evlerine sahip olma hayallerinin gerçekleşmesi için harekete geçen hükümet, Genişletilmiş Konut Finansmanı Desteği başlığı altında düşük faizli konut kredisi hizmeti verileceğini açıkladı.

2 milyon alabilirsiniz! 7 Mayıs 2022 tarihinden önce altın veya döviz hesabı açmış olan vatandaşların dikkatine: Başvuru patlaması var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenen ve düşük faizli konut kredisi avantajının yanı sıra döviz ve altın yatırımlarının ekonomi piyasalarına yapacakları olumlu katkıları da hesaba katan Genişletilmiş Konut Finansmanı Desteği hem sıfır hem de ikinci el konut alımları için kullanılabilmektedir.

2 milyon alabilirsiniz! 7 Mayıs 2022 tarihinden önce altın veya döviz hesabı açmış olan vatandaşların dikkatine: Başvuru patlaması var

Satın alınacak olan konutu yarı değerini 7 Mayıs 2022 öncesinde açmış oldukları döviz veya altın hesapları ile ödemeyi kabul eden vatandaşlara, bu destek paketi kapsamında 2 milyon TL'ye, 120 ay vade ve yüzde 0,89 faiz oranı karşılığında nakit desteği verilecektir.

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