Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları: Brent petrol 94 dolara düştü! BENZİN, MOTORİN, LPG’ye indirim var mı? Shell, Opet, BP güncel LİSTE...

Akaryakıt fiyatları brent petroldeki düşüş sonrası yoğun olarak araştırılmaya başlandı. 11 Kasım 2022 itibariyle brent petrolün varil fiyatı 94 dolara kadar geriledi. Petroldeki hareketlilik akaryakıta yansıyacak mı merak ediliyor. Araç sahiplerinde indirim beklentisi oluşurken, güncel akaryakıt fiyatları birçok kişi tarafından yakından takip edilir oldu. Peki BENZİN, MOTORİN, LPG'ye indirim var mı? İşte son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları: Shell, Opet, BP güncel LİSTE...