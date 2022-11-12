Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları: Brent petrol 94 dolara düştü! BENZİN, MOTORİN, LPG'ye indirim var mı? Shell, Opet, BP güncel LİSTE...
AKARYAKIT FİYATLARI İNDİRİM HABERLERİ! Brent petrolde yaşanan son dakika gelişmeleri milyonlarca sürücü tarafından yakın takibe alındı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde araç sahipleri, "Benzin, motorin, LPG'ye indirim var mı, gelecek mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte 11-12 Kasım 2022 akaryakıt fiyatlarında son durum...
12.11.2022 12:16 - Son Güncelleme: 12.11.2022 12:16
Akaryakıt fiyatları brent petroldeki düşüş sonrası yoğun olarak araştırılmaya başlandı. 11 Kasım 2022 itibariyle brent petrolün varil fiyatı 94 dolara kadar geriledi. Petroldeki hareketlilik akaryakıta yansıyacak mı merak ediliyor. Araç sahiplerinde indirim beklentisi oluşurken, güncel akaryakıt fiyatları birçok kişi tarafından yakından takip edilir oldu. Peki BENZİN, MOTORİN, LPG'ye indirim var mı? İşte son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları: Shell, Opet, BP güncel LİSTE...
BENZİN, MOTORİN, LPG'YE İNDİRİM VAR MI, GELECEK Mİ?
Hal böyle olunca araç sahiplerinde akaryakıtta indirim beklentisi oluştu. Ancak indirim duyurusu henüz yapılmadı. Resmi açıklama geldiği taktirde haberimizde yer verilecektir.