1.5 MİLYONA EYT HAZIRLIĞI! EYT'den yaş şartı kaldırılırsa kimler emekli olabilecek?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi için ilk kez sayı verdi. Bilgin, "Şu anda yaş şartını kaldırırsak, prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1.5 milyon kişi var" dedi. Ayrıca tazminat yükü oluşacak işverenler için destek sinyali verdi. Peki EYT'den yaş şartı kaldırılırsa kimler emekli olabilecek? İşverenlere hangi kolaylıklar sağlanabilir? İşte detayları...
Emeklilik için yaşı bekleyenlere yönelik düzenlemede önemli detaylar belli oldu. Meclis'te bütçe sunumu yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ilk kez sayı verdi.
Düzenlemenin Aralık ayı içerisinde Meclis'e sunacaklarını aktaran Bilgin, "Şu anda yaş şartını kaldırırsak, prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1.5 milyon kişi var" dedi. Şartları taşıyanların yüzde 87'sinin özel sektörde çalıştığını söyleyen Bilgin, işverenlerin toplu emeklilik taleplerinin oluşturacağı yüksek kıdem tazminatı yükümlülüğü endişelerine de yanıt verdi.
TAZMİNAT KOLAYLIĞI İÇİN 2 FORMÜL
Bilgin, "Resesyona giden dünyada biz bunu nasıl yapacağız diyorlar. Kimse endişe etmesin bu sorun Meclis'te çözülmüş olacak" diye konuştu. İşverenler, bu kapsamda uygun maliyetli kredi desteği ve tazminat imkanı gibi taleplerini dile getirmişti. Bu talepler değerlendirilerek karar verilecek.
KİMLER KAPSAMDA?
8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olup prim ve yıl şartını tamamlayanlara yasayla emeklilik yolunun açılması bekleniyor. Eğer yaş şartı kaldırılır ve ek bir şart da getirilmezse 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlardan işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasında primi bulunanlar, kadınsa 20, erkek ise 25 yılı tamamlamışsa emekli olabilecek. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'da ise kadınlarda 20 tam yıl (7200 gün), erkeklerde 25 tam yıl (9000 gün) hizmeti tamamlamak yeterli olacak. Prim ve yıl şartlarını tamamlayamayanlar, şartları sağladıklarında emekli aylığına kavuşacak.
YIL ŞARTINDA SON TARİH 8 EYLÜL 2024
EYT'li kadınların tamamı 20 yıllık süreyi doldurmuş durumda. Erkekler için 25 yıllık süre ise 2022'ye göre 1997 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar için tamamlanmış durumda. EYT'li erkeklerin tamamı 8 Eylül 2024 tarihinde 25 yıllık sigortalılık süresini dolduracak. Bu tarihten sonraya ise sadece hâlâ prim günü eksik olanlar kalacak.