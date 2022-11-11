Sıfır otomobillere ÖTV indirimi geldi mi? ÖTV indirimi sonrası fiyatlar kaç para olacak? Fiat Egea, Fiat Egea Cross, Hyundai i20, Toyota Corolla, Renault Clio...
Son dönemlerde otomobil pazarının olabildiğince karışık olduğunu söylemek mümkün. Sıfır otomobil fiyatları süratle artarken ikinci el pazarında da satıcılar yüksek fiyatlara otomobillerini satabilmek bağlamında resmen birbiriyle yarışır duruma geldiler. Peki ÖTV indirimi olursa, Fiat Egea, Fiat Egea Cross, Hyundai i20, Toyota Corolla, Renault Clio fiyatları düşecek mi?
Sosyal medyada sıfır otomobillerde bir ÖTV indirimi olacağına dair haberlerin gelmesi ile eş güdümlü pazar resmen şok yaşadı. Sıfır otomobil alabilmek isteyen kimseler otomobil alım kararlarını ertelemeye başladılar. İkinci el piyasası ise büyük bir durgunluk sürecine girdi. Araç alım satımı konusu ile ilgili eksper isimlerin sözlerine baktığımızda ise çoğu isim otomobil alabilmek isteyenlere kararlarını ertelememeleri gerekliliğini zira bu tür bir indirime pazarların izin vermeyeceğini savunuyor.
Hem de sıfır otomobil piyasasında yapılacak bu tarz bir hareketin piyasada bir talep patlaması yaratacağını ifade eden eksperler bu durumun tekrardan otomobil fiyatlarına olumsuz tesir edeceğini, dahası ithal otomobil ihtiyacını artıracağından ötürü cari açık ve kur dengelerin üstünde de büyük bir baskı yaratacağını iddia ediyorlar.
Yerli otomobiller için iyi olacak
Düzenleme ile ilgili ilk edinilen bilgilere göre ÖTV'ye baz teşkil eden matrah artırılarak başta yerli üretim otomobiller olmak üzere 8-9 modelin daha düşük vergi oranlarından faydalanması sağlanacak. Yapılacak değişiklik ile bazı modellerin ÖTV'sinin yüzde 50'ye kadar inebileceği ifade ediliyor.