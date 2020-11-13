Haberler Galeri Ekonomi Son dakika: Altında düşüş devam ediyor! Gram altının fiyatı ne kadar?

Son dakika: Altında düşüş devam ediyor! Gram altının fiyatı ne kadar?

Altın fiyatlarında yaşanan düşüş devam ediyor. Vatandaşların yakından takip ettiği gram altın 462 lira seviyesinde işlem görüyor. Ons altın ise 1880 dolar civarında seyrini sürdüyor.

13.11.2020 10:30 - Son Güncelleme: 13.11.2020 10:30
Son dakika: Altında düşüş devam ediyor! Gram altının fiyatı ne kadar?

Altın fiyatlarında yaşanan düşüş devam ediyor. Vatandaşların yakından takip ettiği gram altın 462 lira seviyesinde işlem görüyor. Ons altın ise 1880 dolar civarında seyrini sürdüyor.

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Son dakika: Altında düşüş devam ediyor! Gram altının fiyatı ne kadar?

İç piyasada gram altın güne 460 liranın üzerinde açılış yaptı. Çeyrek altın ise 761 liradan işlem görüyor.

Son dakika: Altında düşüş devam ediyor! Gram altının fiyatı ne kadar?

Tam altın fiyatı ise 3 bin liranın üzerinde alıcı buluyor. İşte altın ile ilgili herkesin merak ettiği yorumlar:

Son dakika: Altında düşüş devam ediyor! Gram altının fiyatı ne kadar?

Alan Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan altın analizi:
Artan koronavirüs vaka sayıları ons Altına destek oldu. Aşı haberiyle birlikte altında alım yönlü pozisyon alanların sayısı azalsa da koronavirüs salgınında vaka sayılarındaki artış ve dolardaki değer kaybına bağlı olarak ons altın yükseliş için zemin yapma çabası içerisine girdi. ABD tahvil faizleri bu haftaki yükselişin ardından bir miktar gerilemesi altın için pozitif.

Son dakika: Altında düşüş devam ediyor! Gram altının fiyatı ne kadar?

Gram altın fiyatları zayıf bir görünüm sergiliyor. Piyasaların bu hafta aşı iyimserliğinin etkisine girmesiyle birlikte güvenli liman olarak görülen ons altın fiyatında geri çekilmeler gözlemlendi.

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