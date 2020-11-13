Son dakika: Altında düşüş devam ediyor! Gram altının fiyatı ne kadar?
Altın fiyatlarında yaşanan düşüş devam ediyor. Vatandaşların yakından takip ettiği gram altın 462 lira seviyesinde işlem görüyor. Ons altın ise 1880 dolar civarında seyrini sürdüyor.
13.11.2020 10:30
- Son Güncelleme: 13.11.2020 10:30
Alan Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan altın analizi:
Artan koronavirüs vaka sayıları ons Altına destek oldu. Aşı haberiyle birlikte altında alım yönlü pozisyon alanların sayısı azalsa da koronavirüs salgınında vaka sayılarındaki artış ve dolardaki değer kaybına bağlı olarak ons altın yükseliş için zemin yapma çabası içerisine girdi. ABD tahvil faizleri bu haftaki yükselişin ardından bir miktar gerilemesi altın için pozitif.
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