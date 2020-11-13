Kanuni sondaj gemisi Karadeniz seferine çıktı

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni'nin de aynı hedeflerle faaliyetlerini gerçekleştireceğini kaydeden Dönmez, şöyle devam etti:

"Kanuni sondaj gemimizi bu yılın başında envanterimize kattık. Mart ayının ortalarında gemimiz Taşucu Limanı'na ulaştı. Bakım, güncelleme ve reaktivasyon işlemlerinin ardından 13 Ekim'de Taşucu'ndan ayrıldı. 19 Ekim'de Haydarpaşa Limanı'na ulaştı. İstanbul Boğazı'nın köprülerinden geçmesi için burada kuleleri söküldü. Bugün Kanuni'yi Zonguldak Filyos Limanı'na yolcu edeceğiz. Kule montajı, deniz seyir testi, sondaj ekipmanlarının montajı ve kuyu dibi emniyet sistemi bakım işlerinin tamamlanmasının ardından operasyona hazır hale gelecek. Kanuni, Sakarya Gaz Sahası'ndaki ilk sondajına 2021'in ilk aylarında başlayacak. Böylece hem Fatih hem de Kanuni milletimizin geleceği için Karadeniz'de matkabı döndürecek. Sondaj gemilerimiz derinlere doğru indikçe, Türkiye daha da yükselecek inşallah."