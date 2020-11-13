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Kanuni sondaj gemisi Karadeniz seferine çıktı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki petrol ve gaz arama çalışmaları sürerken, Karadeniz'de de arama faaliyetleri son sürat devam ediyor. Karadeniz'de bulunan 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervi sonrası bölgeye sondaj faaliyetleri için Kanuni sondaj gemisi de gönderildi.

13.11.2020 15:12 - Son Güncelleme: 13.11.2020 15:12
Kanuni sondaj gemisi Karadeniz seferine çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni'nin bugün Karadeniz'e doğru yola çıktığını ve Filyos Limanı'ndaki bakım çalışmalarının ardından Sakarya Gaz Sahası'ndaki görevine başlayacağını bildirdi.

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Kanuni sondaj gemisi Karadeniz seferine çıktı

Dönmez, Haydarpaşa Limanı'nda gerçekleştirilen Kanuni sondaj gemisini Karadeniz'e uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, bu limandan 29 Mayıs'ta Fatih sondaj gemisinin de Karadeniz'e uğurlandığını ve bir ay gibi kısa bir sürede 320 milyar metreküplük gaz rezervine ulaştığını ifade etti.

Kanuni sondaj gemisi Karadeniz seferine çıktı

Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Tuna-1 kuyusundaki rezervin daha sonra 405 milyar metreküpe yükseldiğini anımsatan Dönmez, "Böylece, Tuna-1 kuyusundaki ilk sondajımızı tamamladık. Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği toplam doğal gaz miktarı 16,8 milyar metreküp. Tuna-1 kuyusundaki keşfimizle bunun 24 katını tek bir sondajda yakaladık. Sadece hanelerin 20 yıldan fazla ihtiyacını tek başına karşılayabilecek devasa bir rezervden bahsediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kanuni sondaj gemisi Karadeniz seferine çıktı

Dönmez, Fatih sondaj gemisinin 31 Ekim itibarıyla Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Türkali-1 kuyusunda yeni sondajına başladığını ve bu kuyuda şu an itibarıyla 2 bin 600 metreye kadar indiğini açıkladı.

Kanuni sondaj gemisi Karadeniz seferine çıktı

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni'nin de aynı hedeflerle faaliyetlerini gerçekleştireceğini kaydeden Dönmez, şöyle devam etti:

"Kanuni sondaj gemimizi bu yılın başında envanterimize kattık. Mart ayının ortalarında gemimiz Taşucu Limanı'na ulaştı. Bakım, güncelleme ve reaktivasyon işlemlerinin ardından 13 Ekim'de Taşucu'ndan ayrıldı. 19 Ekim'de Haydarpaşa Limanı'na ulaştı. İstanbul Boğazı'nın köprülerinden geçmesi için burada kuleleri söküldü. Bugün Kanuni'yi Zonguldak Filyos Limanı'na yolcu edeceğiz. Kule montajı, deniz seyir testi, sondaj ekipmanlarının montajı ve kuyu dibi emniyet sistemi bakım işlerinin tamamlanmasının ardından operasyona hazır hale gelecek. Kanuni, Sakarya Gaz Sahası'ndaki ilk sondajına 2021'in ilk aylarında başlayacak. Böylece hem Fatih hem de Kanuni milletimizin geleceği için Karadeniz'de matkabı döndürecek. Sondaj gemilerimiz derinlere doğru indikçe, Türkiye daha da yükselecek inşallah."

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