SON DAKİKA! Memur olmak isteyen yüz binleri ilgilendiriyor! Bu başvuruları sakın kaçırmayın! Binlerce yeni kadro açıldı

Devlet memuru olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler için Devlet Personel Başkanlığı sürekli kadro açıyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe başlıyor. Bankacılıktan adliyeye, hava trafik kontrolöründen akademik personele, müfettişten zabıtaya kadar binlerce kadro açık halde bekliyor.



İşte personel aranan kadrolar