SON DAKİKA! Memur olmak isteyen yüz binleri ilgilendiriyor! Bu başvuruları sakın kaçırmayın! Binlerce yeni kadro açıldı
Milyonlarca kişi her yıl memur olma hayali ile KPSS'ye giriyor. Bu adaylardan yüz binlercesi aldığı puan neticesinde tercihlerde bulunuyor. Devlet Personel Başkanlığı da memur alım ilanlarına her geçen gün yenisini ekliyor. İşte tüm kademelerdeki memur alım ilanları...
13.11.2020 09:37
- Son Güncelleme: 13.11.2020 09:37
Devlet memuru olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler için Devlet Personel Başkanlığı sürekli kadro açıyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe başlıyor. Bankacılıktan adliyeye, hava trafik kontrolöründen akademik personele, müfettişten zabıtaya kadar binlerce kadro açık halde bekliyor.
İşte personel aranan kadrolar
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