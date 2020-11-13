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SON DAKİKA! Memur olmak isteyen yüz binleri ilgilendiriyor! Bu başvuruları sakın kaçırmayın! Binlerce yeni kadro açıldı

Milyonlarca kişi her yıl memur olma hayali ile KPSS'ye giriyor. Bu adaylardan yüz binlercesi aldığı puan neticesinde tercihlerde bulunuyor. Devlet Personel Başkanlığı da memur alım ilanlarına her geçen gün yenisini ekliyor. İşte tüm kademelerdeki memur alım ilanları...

13.11.2020 09:37 - Son Güncelleme: 13.11.2020 09:37
SON DAKİKA! Memur olmak isteyen yüz binleri ilgilendiriyor! Bu başvuruları sakın kaçırmayın! Binlerce yeni kadro açıldı

Devlet memuru olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler için Devlet Personel Başkanlığı sürekli kadro açıyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe başlıyor. Bankacılıktan adliyeye, hava trafik kontrolöründen akademik personele, müfettişten zabıtaya kadar binlerce kadro açık halde bekliyor.

İşte personel aranan kadrolar

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA! Memur olmak isteyen yüz binleri ilgilendiriyor! Bu başvuruları sakın kaçırmayın! Binlerce yeni kadro açıldı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ASİSTAN-STAJYER HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ ALIM İLANI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

SON DAKİKA! Memur olmak isteyen yüz binleri ilgilendiriyor! Bu başvuruları sakın kaçırmayın! Binlerce yeni kadro açıldı

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ
12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

SON DAKİKA! Memur olmak isteyen yüz binleri ilgilendiriyor! Bu başvuruları sakın kaçırmayın! Binlerce yeni kadro açıldı

ADALET BAKANLIĞI
400 İDARE MEMURU ALINACAK

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
12 İTFAİYE ERİ, 10 ZABITA MEMURU OLMAK ÜZERE 22 MEMUR ALACAK

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

SON DAKİKA! Memur olmak isteyen yüz binleri ilgilendiriyor! Bu başvuruları sakın kaçırmayın! Binlerce yeni kadro açıldı

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ
19 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
50 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BAŞKANLIĞI
33 BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI ALACAK

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