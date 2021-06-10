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3 bin TL'lik takas indirimi müjdesi! Sıfır faizli finansman kampanyası çok tutulacak! SUV 3008, Dokker Combi...

Yeni ay kampanyalarını tek tek duyuran markalar Haziran ayına özel pek çok fırsatı müşterileriyle paylaştı. Firmaların sunduğu yeni fırsatlar göze çarparken fiyat listesi merak ediliyor. Citroen, Dacia, Renault, Honda ve Peugeot yaz mevsimine özel otomobil ürün yelpazesine yönelik avantajlı kredi ve nakit alım seçenekleri sunuyor. Honda'nın tasarımı ve donanımları ile SUV segmentinde öne çıkan, güçlü ve verimli motora sahip, üstün konfor seviyesi ve şık tasarımıyla fark yaratan CR-V modeline sahip olmak isteyenler için de haziran ayına özel kredi kampanyası kapsamında, 100 bin TL kredi kullanımına 12 ay vadeli yüzde 0,70 faiz oranıyla alınabiliyor.

10.06.2021 12:23 - Son Güncelleme: 10.06.2021 12:23
3 bin TL'lik takas indirimi müjdesi! Sıfır faizli finansman kampanyası çok tutulacak! SUV 3008, Dokker Combi...

3 bin TL'lik takas indirimi müjdesi! Sıfır faizli finansman kampanyası çok tutulacak! SUV 3008, Dokker Combi... Sıfır otomobil alacak olanlar Haziran ayındaki kampanyaları merak ediyor. Markalar Haziran ayına özel güncel fiyat listelerini ve indirim fırsatlarını tek tek duyuruyor. Sıkı takibe alınan fiyatlarda bu aya özel fırsatlar dikkat çekmeyi başardı. Yeni ayın gelmesinin hemen ardından otomobil markaları sıfır araba fiyat listesini ve kampanyalarını baştan aşağı yenilendi. Bu kapsamda da yeni indirimler vatandaşlara duyuruldu. Bazı markalar kampanyalı fırsatlar sunarken bazıları ise fiyat artışına gitti. 5 markadan araba alacaklara çeşitli kampanyalar sunuluyor.

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3 bin TL'lik takas indirimi müjdesi! Sıfır faizli finansman kampanyası çok tutulacak! SUV 3008, Dokker Combi...

DACİA'DAN HAZİRAN AYINA ÖZEL KAMPANYA

Dacia'dan yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıdaki 2021 model yılı Duster Prestige 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull, Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg ve Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg versiyonlarında 60 bin TL krediye 24 ay vade ve yüzde 0,99 faiz fırsatı sunuluyor.

3 bin TL'lik takas indirimi müjdesi! Sıfır faizli finansman kampanyası çok tutulacak! SUV 3008, Dokker Combi...

Haziran ayı boyunca Duster Eco-G 100 bg 4x2 LPG versiyonu 193 bin 400 TL'den benzinli fiyatına tüketicilerle buluşturuluyor. Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg versiyonu ise 149 bin 400 TL'den satışa sunuluyor.

3 bin TL'lik takas indirimi müjdesi! Sıfır faizli finansman kampanyası çok tutulacak! SUV 3008, Dokker Combi...

Yeni Sandero'nun Comfort 1.0 Sce 65 bg versiyonuna 156 bin 900 TL fiyat ve günlük 69 TL ödeme ile sahip olunabiliyor. Öte yandan, sınırlı sayıdaki 2021 model Duster ve Yeni Sandero modelleri için perakende satın alımda 3 bin TL takas indirimi uygulanıyor.

3 bin TL'lik takas indirimi müjdesi! Sıfır faizli finansman kampanyası çok tutulacak! SUV 3008, Dokker Combi...

Dacia'nın tüm binek araç modellerinde sağlık çalışanlarına Dacia Finans'tan kullanılan krediler için dosya masrafı alınmıyor. Ayrıca, aracın ilk periyodik bakımını kapsayan Maxxi Bakım ürünü de hediye ediliyor.