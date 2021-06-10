3 bin TL'lik takas indirimi müjdesi! Sıfır faizli finansman kampanyası çok tutulacak! SUV 3008, Dokker Combi...

Yeni ay kampanyalarını tek tek duyuran markalar Haziran ayına özel pek çok fırsatı müşterileriyle paylaştı. Firmaların sunduğu yeni fırsatlar göze çarparken fiyat listesi merak ediliyor. Citroen, Dacia, Renault, Honda ve Peugeot yaz mevsimine özel otomobil ürün yelpazesine yönelik avantajlı kredi ve nakit alım seçenekleri sunuyor. Honda'nın tasarımı ve donanımları ile SUV segmentinde öne çıkan, güçlü ve verimli motora sahip, üstün konfor seviyesi ve şık tasarımıyla fark yaratan CR-V modeline sahip olmak isteyenler için de haziran ayına özel kredi kampanyası kapsamında, 100 bin TL kredi kullanımına 12 ay vadeli yüzde 0,70 faiz oranıyla alınabiliyor.

10.06.2021 12:23 - Son Güncelleme: 10.06.2021 12:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





