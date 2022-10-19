Son dakika altın fiyatları: Gram altının 60 gün sonra kaç para olacağı açıklandı! Bugün 14-18 ve 22 ayar bilezik gramı ne kadar?
Altın ve para piyasaları eksperi İslam Memiş, net rakam sunarak gram altının sene sonundaki rakamını açıkladı. İşte detaylar…Altın ve para piyasaları eksperı İslam Memiş, altının son derece çalkantılı günler yaşadığı bu zamanlarda bütün piyasalardaki ilerlemeler ile alakalı olarak yeni değerlendirme ve açıklamalarda bulundu. Ekranlarda yine 1000 liranın altını gören gram altın fiyatı amacıyla 'Gram altında senenin sonu öngörüsü değişti mi?' sorusunu cevaplayan eksper İslam Memiş, son derece kritik bir iddiada bulundu. Bugün 14-18 ve 22 ayar bilezik gramı ne kadar?
Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığına her defasında vurgu yapan İslam Memiş, ilk olarak döviz rakamları ile ilgili konuştu: "Dolar - lira kuru serbest piyasalarda 18.61-63 Türk Lirası aralığında. Euro – lira serbest piyasalarda 18.02-08 Türk lirası seyirlerinde. Daha önceki haftalarda da dolar - lirada makas aralığı hakimdi, şimdi euro - lirada makas aralığı mevcut. Euro dolar paritesi 0.97 civarlarında. Petrol fiyatlarında yılın son çeyrek diliminde 120-130 dolara kadar olan çıkışlar olası olabilir. Her yükseliş ise pompa fiyatlarına da aynı şekilde zam olarak yansıyacaktır, bu ise kaçınılmaz bir son olacaktır."
Gram altının 60 gün sonra kaç para olacağı açıklandı!
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altında yıl sonu tahminini de yine konuştu. Memiş, gram altında 1450 Türk Lirası'nı işaret ederken, "Ne bekliyoruz? 2000 dolar ve üzerinde altın onsunda atak bekliyoruz. Gram altın lirada ise 1450 lira, gümüş onsta 40 dolar seviyesi, gram gümüşte ise 20 dolar seyirleri" şeklinde konuştu.
Altın fiyatları için 2 yeni senaryo!
Altının ons fiyatı, geçen perşembe günü belirtiler küresel piyasaların nefesini tutup merakla beklediği ABD'de eylül ayına dair senelik enflasyon verisi yüzde 8,2 ile beklentileri aştı. Çekirdek enflasyon 40 senenin zirvesine çıktı. Beklentilerin üstünde gelen ABD enflasyon verisi Fed'in faiz artışlarına devam edeceğine işaret etti. ABD Başkanı Joe Biden tahminleri aşan enflasyona dair, yüksek fiyatlarla mücadelede gelişme sağlandığını ifade etti.
Öte yandan ABD'de işsizlik maaşına başvuruların adedi geride bıraktığımız hafta 9 bin artışla 228 bin oldu. Sonuç olarak işsizlik maaşına başvuranların sayısı 6 haftanın en yüksek oranına çıktı. Bütün bu gelişmelerin sonrasında yüksek enflasyon ve iş kuvveti piyasasının da yumuşamadığına dair beklentilerinde artması ile veri evvel omurga düzeyi olan daha evvel iki kere test edip, yükselişlerin hızlandığı 1680 düzeyinin üzerini test edip, kritik veri sonrasında ons altın iki haftanın en düşük bölgesi olan 1642 oranına geri çekilme yaşadı. Cuma günü 1642 düzeyi üzerinden reaksiyon alımları gelse de kuvvetli dolar baskısı ve ABD tahvil faizlerindeki artışın etkisiyle 1670 direncinde kalıcılık sağlayamayarak 1640 oranına kadar geri çekilme yaşadı.
Bu sabah Fed üyelerinden St Louis Fed Başkanı James Bullard'dan şahin tonda açıklamalar geldi. Açıklamada Bullard, Fed faiz artırımlarına ara verme noktasına ulaştığında, ABD dolarının Fed'in faiz artırımlarından bulduğu desteğin de hafifleyeceğini söyledi. IMF Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın para politikalarını sıkılaştırmakta haklı olduklarını söyledi. Gopinath, ABD'de enflasyonun çok inatçı olduğunu belirterek, Fed'in para siyasetini sıkılaştırmaya devam etmesi gerekliliğini söyledi. Fed'in para siyasetini sıkılaştırmayı durdurması durumunda kredibilitesini kaybedeceğini savundu.