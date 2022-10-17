DASK’ta önemli değişiklik! Maliyet iki katına çıkacak! Zorunlu deprem sigortası pirimi artıyor

Bunun için de ödeyeceğiniz prim yıllık 354 lira. DASK'ın vereceği en yüksek teminat tutarı ise 320 bin lira ki, bu da 212 metre kare konutlar için verilen teminat tutarıdır. Hal böyle olunca da bugün en düşük konutun fiyatının bir-iki milyon olduğu bir ortamda DASK'ın vereceği en yüksek teminat tutarı olan 320 bin lira bile vatandaşa düşük geliyor.

