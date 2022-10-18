Son dakika altın fiyatları: Altın fiyatları resmen ters köşe etti! Gram altının 1.050 lira olacağı tarih açıklandı! 22 ayar bilezik gramı ne kadar?
Altının hızlı yükselişi yine devam ediyor. Her geçen gün artan altın fiyatları piyasalarda kuşku ile izlenmektedir. Ancak hiçbir şey bu artışı durduramamaktadır. Ekonomistler artık topluca darboğazdan çıkış yolunu işaret ediyorlar. Ya bu çıkış yolu son anda da olsa değerlendirilecek ya da bilinmeze giden yolda başka çıkış yolu yok. Sene başında yüzde sekiz enflasyon beklentilerinden söz edilirken ne yazık ki enflasyon oranları söyleneni kat kat aşmış durumda ve bu piyasada tedirginlik yaratmaktadır. İşte gram altının 1.050 lira olacağı tarih! 22 ayar bilezik gramı ne kadar?
Altının ons fiyatı bugün 1660 dolardan prosedür görüyor. Altın fiyatları haftanın ikinci prosedür gününde de aşağı yönlü hareket ediyor. Yatırımcılar altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu hafta piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası faiz kararı perşmbe günü açıklanacak. Karar ardından piyasalarda hareketlilik bekleniyor. Altın fiyatları ve döviz kurlarının yönünü belirleyecek olan karar perşembe günü belli olacak. Altın alabilmek isteyenler ve yatırımcılar bugün gram altın ne kadar? Çeyrek bugün kaç TL? Yarım altın kaç lira? gibi soruların yanıtlarını merak ediyor.
Altın fiyatları için 2 yeni senaryo!
Altının ons fiyatı, geçen perşembe günü belirtiler küresel piyasaların nefesini tutup merakla beklediği ABD'de eylül ayına dair senelik enflasyon verisi yüzde 8,2 ile beklentileri aştı. Çekirdek enflasyon 40 senenin zirvesine çıktı. Beklentilerin üstünde gelen ABD enflasyon verisi Fed'in faiz artışlarına devam edeceğine işaret etti. ABD Başkanı Joe Biden tahminleri aşan enflasyona dair, yüksek fiyatlarla mücadelede gelişme sağlandığını ifade etti.
Öte yandan ABD'de işsizlik maaşına başvuruların adedi geride bıraktığımız hafta 9 bin artışla 228 bin oldu. Sonuç olarak işsizlik maaşına başvuranların sayısı 6 haftanın en yüksek oranına çıktı. Bütün bu gelişmelerin sonrasında yüksek enflasyon ve iş kuvveti piyasasının da yumuşamadığına dair beklentilerinde artması ile veri evvel omurga düzeyi olan daha evvel iki kere test edip, yükselişlerin hızlandığı 1680 düzeyinin üzerini test edip, kritik veri sonrasında ons altın iki haftanın en düşük bölgesi olan 1642 oranına geri çekilme yaşadı. Cuma günü 1642 düzeyi üzerinden reaksiyon alımları gelse de kuvvetli dolar baskısı ve ABD tahvil faizlerindeki artışın etkisiyle 1670 direncinde kalıcılık sağlayamayarak 1640 oranına kadar geri çekilme yaşadı.
Bu sabah Fed üyelerinden St Louis Fed Başkanı James Bullard'dan şahin tonda açıklamalar geldi. Açıklamada Bullard, Fed faiz artırımlarına ara verme noktasına ulaştığında, ABD dolarının Fed'in faiz artırımlarından bulduğu desteğin de hafifleyeceğini söyledi. IMF Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın para politikalarını sıkılaştırmakta haklı olduklarını söyledi. Gopinath, ABD'de enflasyonun çok inatçı olduğunu belirterek, Fed'in para siyasetini sıkılaştırmaya devam etmesi gerekliliğini söyledi. Fed'in para siyasetini sıkılaştırmayı durdurması durumunda kredibilitesini kaybedeceğini savundu.
Altın fiyatları ne olacak?
Artık gerçekten altının bu yükselişini yavaşlatacak önlemler beklenmekte ancak bu da henüz hiç mümkün görünmemektedir. Artık son çıkış noktasına yaklaşıldığını uzmanlar işaret etmekteler. Bu son fırsatın değerlendirilmesi tüm ülke geleceği için şart görünmektedir.