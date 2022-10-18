Son dakika altın fiyatları: Altın fiyatları resmen ters köşe etti! Gram altının 1.050 lira olacağı tarih açıklandı! 22 ayar bilezik gramı ne kadar?

Öte yandan ABD'de işsizlik maaşına başvuruların adedi geride bıraktığımız hafta 9 bin artışla 228 bin oldu. Sonuç olarak işsizlik maaşına başvuranların sayısı 6 haftanın en yüksek oranına çıktı. Bütün bu gelişmelerin sonrasında yüksek enflasyon ve iş kuvveti piyasasının da yumuşamadığına dair beklentilerinde artması ile veri evvel omurga düzeyi olan daha evvel iki kere test edip, yükselişlerin hızlandığı 1680 düzeyinin üzerini test edip, kritik veri sonrasında ons altın iki haftanın en düşük bölgesi olan 1642 oranına geri çekilme yaşadı. Cuma günü 1642 düzeyi üzerinden reaksiyon alımları gelse de kuvvetli dolar baskısı ve ABD tahvil faizlerindeki artışın etkisiyle 1670 direncinde kalıcılık sağlayamayarak 1640 oranına kadar geri çekilme yaşadı.