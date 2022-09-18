Son dakika akaryakıta flaş İNDİRİM! Litresi 24 TL altına düşüyor! 1 litre BENZİN, MOTORİN, LPG kaç TL oldu? Gece yarısı 1 lira 76 kuruş...

Akaryakıta indirim müjdesi milyonlarca araç sahibini heyecanlandırdı. Haberi alanlar araştırmalara koyuldu. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren 1 litre BENZİN, MOTORİN, LPG kaç TL oldu? Akaryakıta indirim geldi mi? sorularına yanıt arıyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıta indirim, zam olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak brent petroldeki düşüşle birlikte indirim geleceği iddia edildi. Buna göre litresi 24 TL altına düşüyor! İşte detaylar...